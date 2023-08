Alberto Fernández adelantó que lanzará una "batería de medidas" para mejorar los ingresos

El presidente Alberto Fernández adelantó que lanzará una "batería de medidas" que serán dadas a conocer entre jueves y viernes para "remediar los efectos que generó la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores"."A los que viven de un sueldo, en la informalidad o la formalidad, los que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores", afirmó el mandatario al encabezar un acto de entrega de viviendas en Neuquén.Fernández aseguró además que escuchó "lo que las urnas han dicho" en las PASO del pasado 13 de agosto y remarcó que puso todo su "esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos"."He escuchado lo que las urnas han dicho. Tenemos una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay muchos reclamos. He puesto todo mi esfuerzo por resolver los problemas, muchos he podido y muchos no, pero presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota", señaló al entregar la vivienda 125 mil de la gestión.Fernández llamó además a "cuidar la convivencia democrática y la paz social" en medio de robos organizados a supermercados y otros comercios que se registraron en diversas provincias en los últimos días."Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido a todos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social", expresó el Presidente.En el acto encabezado por el jefe de Estado, quien estuvo acompañado por el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, se entregaron viviendas que forman parte de tres planes habitacionales ejecutados a través del programa federal Casa Propia, con obras complementarias e infraestructura, que demandaron una inversión total de más de 1.700 millones de pesos.