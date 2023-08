Massa adelantó que habrá una compensación económica a comerciantes por los saqueos

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó este miércoles que habrá una compensación económica de hasta 7 millones de pesos a comerciantes afectados por los saqueos de los últimos días. También indicó que realizarán un seguimiento de fiscales y jueces que tengan a cargo las causas.Desde Estados Unidos, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que instruyó a la Secretaría de Industria para realizar "un aporte no reembolsable" a las víctimas de los saqueos en Neuquén, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Río Negro. De todas maneras, aclaró que los comerciantes deberán constatar las pérdidas y realizar la denuncia correspondiente."Creemos que la gente de trabajo, víctima de un delito, tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y protección", expresó en el marco de una conferencia de prensa por el nuevo desembolso del FMI a la Argentina.En ese sentido, remarcó que le pidió a la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía que haga "un seguimiento para que no vuelva a pasar que esos delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra de la comisaría".También controlarán "a esos jueces y fiscales para ver si aplican el Código Penal en su plenitud". "A quienes no lo apliquen vamos a denunciarlos y a pedir el juicio político", advirtió."Los fiscales y jueces deberán determinar si se trató de delincuentes o de delicuentes instigados", manifestó Massa.