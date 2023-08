"Ensuciar": Riquelme sobre las operaciones judiciales y mediáticas del macrismo en Boca

Luego de allanamientos en el estadio y la casa de su hermano, el vicepresidente de Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme, liquidó este viernes a la fiscal Celsa Ramírez en una entrevista televisa. También apuntó contra la oposición de cara a las elecciones de diciembre."La gente ya tiene claro lo que pasa. Los bosteros sabemos que esta señora (Celsa Ramírez) tiene un problema con Boca. Durante la pandemia mandó a declarar a mi hijo, yo no sé si tiene un problema contra los Riquelme porque ahora allanó la casa de mi hermano", lanzó el exfutbolista en diálogo con TyC Sports.Y agregó: "Lo que le voy a pedir es que le devuelva la computadora que se llevó de la casa de mi hermano porque es de la nena de 3 años y no tiene con qué jugar""Las cosas hablan por sí solas, será un año divertido y me van a ensuciar por todos lados. Me lo hicieron como jugador de fútbol, me vendieron como a un diablo, pero el tiempo pone las cosas en su lugar", expresó Riquelme.Por otra parte, habló sobre las elecciones en octubre y cuestionó a la oposición macrista en el club. "Lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones. Si la gente que estaba quiere un poquito al club, tendría que disfrutar, porque eso es ser hincha", dijo.Y remató: "Ustedes saben que ellos no son hinchas. Me van a intentar ensuciar de acá a diciembre, es el juego que hacen siempre. Yo soy hincha y como el club está bien, no tendría que haber elecciones".