Roberto Arias: "La dinámica electoral es muy desafiante porque hay candidatos dispuestos a decir cualquier cosa"

El economista y exsecretario de Política Tributaria de Nación, Roberto Arias, analizó el panorama económico de cara a las elecciones generales del 22 de octubre y cuestionó los proyectos de Gobierno de los candidatos presidenciales Javier Milei (de La Libertad Avanza) y de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).En diálogo con Y arriba quemando el sol de Radio Rebelde, Arias analizó la situación económica del país tras las PASO: “en general los años electorales siempre han sido años complicados porque hay como mayor inestabilidad, la gente tiende a cubrirse, a comprar dólares, hay más inflación”.“Y esto se suma a dos elementos: la sequía, que ya no vamos a volver a mencionar pero que tuvo un impacto enorme para la economía argentina; y la propia dinámica electoral de, indicó el economista en referencia a la oposición.En ese sentido, señaló que “Juntos por el Cambio, como ya han dicho por ejemplo, en ningún momento se han comprometido a respetar la deuda del Tesoro. Lo habían reperfilado en el 2019, o sea, habían hecho un esfuerzo, ahora que vos les preguntás dicen ‘vamos a ver’, imagínate con esos comentarios de una posible próxima Presidenta y un posible Ministro de Economía ¿Qué pasa con los bonos?”. “Ni hablar deEntonces, es un escenario desafiante y el Gobierno está tratando de navegar en esas aguas muy turbulentas”, agregó.Y consideró la iniciativa de dolarizar del candidato libertario “solo una propuesta de campaña”. “porque Argentina ya tiene problemas serios, pero este sería un nuevo problema autogenerado, ¿Cómo llegas ahí? El problema no es ese estado de situación, sino cómo llegas a ese estado y eso nadie lo explicó, las explicaciones son medio insólitas, absolutamente inviables, si realmente intentará este camino se generaría una inestabilidad mucho mayor a la que hay”, estimó el economista.Además, Arias se refirió al acuerdo que la gestión del ministro de Economía,, debe cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que “es un condicionamiento enorme”. “Es un acreedor que pone condiciones que muchas veces no tienen una vinculación con tu capacidad de repago, y al revés, muchas veces afectan esta capacidad de repago porque tTiene este esquema de revisiones trimestrales, pero aparte hay un monitoreo diario de la evolución de la economía argentina, y una negociación permanente”, indicó.en el corto plazo, pero bueno, ahora no queda mucha otra alternativa que seguir en este camino”, consideró el exsecretario de Política Tributaria de Nación.