El radicalismo cuestiona a Milei y pide que "Macri debe asumir la responsabilidad de ser un líder en Juntos"

El diputado nacional de la UCT, Miguel Bazze, señaló que “los anuncios de Massa son muy poca cosa y no resuelven nada”. “Me parece que el gobierno buscó crear una expectativa que finalmente no cumplió y no encuentra el rumbo para dar respuesta a los problemas de la gente más allá de hacer un esfuerzo importante para tratar de posicionarse en este proceso electoral. Si ese es el objetivo, cosa que estoy seguro, no lo están logrando porque en definitiva la crisis económica es muy grave”, dijo Bazze. Y agregó “lo que hacen con esto es buscar disminuir el impacto que tiene el aumento de precios mientras no aciertan con el control de la inflación”. “Todo lo que haga el gobierno es poca cosa frente al proceso inflacionario que el propio gobierno está generando a partir de la incertidumbre, del exceso de gasto y fundamentalmente la ausencia de un plan económico”, explicó.También apuntó contra la gestión provincial y consideró que el gobernador bonaerense Axel Kicillof está “escondido como estrategia política” para los comicios de octubre. “Kicillof es economista, fue ministro de Economía del kirchnerismo y tiene llegada privilegiada a la vicepresidenta”-explicó Bazze- y “no se salva escondiéndose” de la “responsabilidad en este fracaso económico que es de todo el Frente de Todos”.En otrora, señaló que tomó “con preocupación” los trascendidos que mostraron un posible acercamiento del ex presidente Mauricio Macri al candidato Javier Milei.“Todos los que integramos Juntos por el Cambio tenemos que tener una posición absolutamente clara. La propuesta de JxC es muy distinta a la de Milei y tenemos importantes diferencias. Nosotros seguimos sosteniendo que la educación es un tema muy importante que tiene que desarrollar el Estado para lograr el crecimiento del país y para mejorar el nivel de vida de todos los argentinos; creemos en la inversión del Estado en salud pública, también en su participación en la obra publica. Por todo esto consideró queAl ser consultado por las declaraciones de Milei culpando a la UCR y a la Coalición Cívica del fracaso del gobierno de Macri, Bazze señaló quesubrayó Bazze al programa Los Invasores de Radio Búnker 91.9 de Santa Clara del Mar.