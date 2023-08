Cuánto valdría un boleto de colectivo con la dolarización de la economía

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, aseguró este miércoles que con la dolarización "un boleto de colectivo podría costar $600" y un pasaje de tren alrededor de $400."Hablan de dolarizar y de ser libres. Ser libres significa que el poderoso puede hacer lo que se le de la gana, con lo cual una economía dolarizada y con todo absolutamente descontrolado, un boleto de colectivo podría valer a lo que es hoy $500 o $600 sin ningún problema", sostuvo el funcionario bonaerense.También indicó que "un tren valdría un poquito menos, cuatrocientos y pico", pero resaltó que "si no tomás la variable, que hoy lo está absorbiendo 100% el Estado, de recaudar para renovar vías y material rodante, entrás en un sistema de deterioro del transporte".En ese sentido, planteó que "si querés tomar un colectivo en cualquier lugar de Estados Unidos, son 2,5 dólares; si lo querés hacer en Francia, para una distancia como Pilar-Buenos Aires, sale 3,25 euros"."Cuando hablamos de $500 y $600 un boleto tiene que ver con la renovación del parque automotor para que el sistema funcione. Cuando escuchamos al Sergio Massa candidato, vamos a estar hablando de una Argentina no de la emergencia y de los parches sino de cómo salir adelante, y eso tiene que ver con cómo fabricar las unidades acá en la Argentina y no tener que importar o cómo desarrollar vehículos eléctricos que es lo que vendrá en el futuro", planteó D'Onofrio en declaraciones a la radio AM 910.Al respecto, dijo que "en todas partes del mundo el transporte público de pasajeros es deficitario y lo subsidia el Estado". "No vayamos a Estados Unidos o Europa: cruzamos la Cordillera y en Santiago de Chile el propietario de las unidades es el gobierno y lo que licita es la explotación", graficó."Es una de las cuestiones que no van a dejar de consumirse sino que automáticamente, liberando el precio de las tarifas, va a impactar en las paritarias y en el costo laboral porque la gente tiene que llegar a los trabajos y eso va a repercutir en el salario y eso corre a precios también", continuó, y señaló: "Por eso se necesita de la mano del Estado para regular estas cuestiones".