30.08.2023 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Vidal se metió en la discusión opositora bonaerense: tildó de "casta" a Píparo y le enrostró sus saltos de partido

“Para mí 'casta' no te hace ser parte o no del sistema político, porque hoy Milei es parte del sistema político”, dijo la ex gobernadora bonaerense al recordar el pasado de Píparo en JXC y con Espert, con el propósito de apuntalar la campaña de Grindetti.