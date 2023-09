Gustavo Coria es el nuevo ministro de Seguridad porteño

CAMBIOS EN EL EQUIPO DE SEGURIDAD pic.twitter.com/TeRdte6vwu — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 1, 2023

El jefe de Gobierno porteño,aparto a Eugenio Burzaco de su cargo y, luego de que se viralizaran imágenes de Burzaco en el US Open horas antes del asesinato de Mariano Barbieri en Palermo.El ministro de Seguridad saliente había viajado para mantener una serie de reuniones "con el FBI, la Policía de Nueva York, el Centro de Comando Conjunto de NYPD, el Departamento de Estado, autoridades de Homeland Security y con el secretario general de la OEA, Luis Almagro", según se había informado oficialmente. Sin embargo, un vídeo lo delató mientras presenciaba el partido del tenista Juan Manuel Cerúndolo en el US Open. “Fue a ver a su sobrino, que lo invitó, después de terminar su jornada de trabajo”, justificaron desde el entorno del funcionario.Eugenio viajó a los Estados Unidos en viaje oficial programado hace tiempo, y mantuvo reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales de su área, como el FBI, Policía de Nueva York y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otros", aseguró Larreta en un comunicado que compartió a través de su cuenta de X.Y señaló: "Fue Eugenio el que tomó la decisión de anticipar su regreso a Buenos Aires".Burzaco arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza a media mañana de este viernes y sin escalas se dirigió una reunión con el jefe de Gobierno porteño y con el jefe de Gabinete, Felipe Miguel. Allí Larreta le pidió su renuncia frente a que pocas horas después de que el ingeniero civil de 42 años fuera asesinado de una puñalada en el pecho por un delincuente que le robó el celular cuando caminaba por Palermo, se hicieron virales las imágenes del ministro saliente en la US Open.Larreta informó que habrá dos cambios centrales en el equipo de Seguridad porteña:"Gustavo tiene una enorme capacidad de trabajo y mucha experiencia en gestión de seguridad pública, ya que desde fines de 2018 hasta mediados de 2021 se desempeñó como Jefe de Gabinete del Ministerio liderado en ese momento por Diego Santill", confió sobre el flamante ministro en lo que queda de gestión al alcalde porteño.Respecto a la nueva secretaria de Seguridad, el jefe de Gobierno porteño recordó que "entre 2016 y 2019 Genoveva formó parte central en el equipo que llevó adelante el traspaso de la Policía de la Ciudad, la implementación del sistema de videovigilancia y el anillo digital, el sistema de despliegue territorial, así como también la creación del Instituto Universitario de Seguridad Pública que tiene por objeto la formación constante y permanente de nuestros policías"."Confío mucho en Gustavo, en Genoveva, en el gran equipo de trabajo del Ministerio y en todos los hombres y mujeres que integran la Fuerza de la Policía de la Ciudad para seguir cuidando a los porteños y a los millones de argentinos que vienen todos los días a la Ciudad de Buenos Aires", aseguró Larreta.