Crimen del ingeniero en Palermo: un testigo describió a un agresor "de 30 años y buzo colorado"

La investigación por el crimen de Mariano Barbieri, el ingeniero civil que fue asesinado el miércoles a la noche en Palermo, tuvo algunos avances. Así, se informó que la víctima estuvo "no más de cinco minutos" dentro del parque Tres de Febrero, donde habría sido asaltado y apuñalado por un únicor agresor "de 30 años"."Tenemos una cámara donde se ve a una persona saliendo del lugar. Se está analizando eso y el posible recorrido que realizó esa persona", informaron fuentes policiales citadas por Télam en relación a los registros de otras cámaras de seguridad de esa zona de Palermo.La descripción de ese hombre se condice con el testimonio de un vecino que alertó a las 22.45 a la línea 911 y denunció el hecho que presenció mientras estaba paseando a su perro por el parque. Según su descripción el agresor sería "un hombre de una edad promedio de 30 años y que vestía un buzo colorado, jeans y zapatillas".Si bien el sospechoso no pudo ser identificado, fuentes de la investigación aseguraron que una cámara captó el ingreso de Barbieri al parque pasadas las 22.30 en el cruce de la avenida Del Libertador y Lafinur, y esa misma cámara registró la salida del ingeniero de 42 años cuando ya estaba gravemente herido.Además, según consignó Minuto Uno, el jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, precisó que "no pasaron más de cinco minutos" desde que Barbieri arribó al parque hasta que se fue de él, con una herida en el pecho provocada por su asaltante. "Ingresó y salió por el mismo lugar, el cruce de la avenida Del Libertador y Lafinur", explicó un investigador policial, quien agregó que en esos "cuatro o cinco minutos en los que estuvo dentro del parque fue asaltado y apuñalado".Fornaro también señaló que se cuenta "en virtud de las imágenes del radio de lo que comprende alrededor de la plaza (Sicilia), un sentido de fuga. Y se cuenta con testimonios de testigos. No del hecho, pero sí de circunstancias parecidas”."Tengo a alguien que se retira del lugar cuando ocurre el suceso. Tenemos a una persona que sale del lugar y que no se ofrece como testigo, entiendo que es una persona que cuando se retira del parque se dirige a su domicilio, no creo que sea (una persona) en situación de calle. No tengo el domicilio. Tengo una sola persona", dijo el jefe policial.Tras ser atacado Barbieri logró cruzar la Avenida del Libertador y caminó hasta la heladería Cremolatti, donde pidió auxilio. Llegó a la sin su celular, sin billetera y sin ninguna mochila, por lo que los investigadores no descartan que aparte del teléfono Motorola que la propia víctima llegó a decir que le habían robado, el homicida también le haya quitado otras pertenencias. Barbieri murió adentro de ese local.A partir de la descripción del sospechoso, el fiscal Munilla Lacasa intentaba lograr conseguir imágenes nítidas del sospechoso, para poder reconstruir su ruta de llegada y de escape.Por ello, el fiscal se reunió con autoridades de la Secretaría de Seguridad porteña y de la Policía de la Ciudad, y acordaron conformar un equipo de visualizadores especializados del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y de la División Homicidios para analizar todas las cámaras de seguridad de la zona."Desde ayer están mirando a tiempo real cada una de las cámaras en busca de reconstruir el camino que hizo la víctima, si lo venían o no siguiendo, y la ruta de llegada y escape del agresor", contó un vocero judicial.