Massa: "Defender nuestra soberanía es defender nuestra industria y su capacidad de generación de empleo"

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, destacó este viernes la importancia de "defender el valor" de la moneda nacional y aseguró que una dolarización "destruye los procesos industriales", al disertar frente a empresarios en el acto central por el Día de la Industria que se desarrolló en Paraná, Entre Ríos."Cuando hablamos de defensa de nuestra industria y competitividad de nuestra industria tenemos que saber que cuando se habla de dolarización o de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil; lo que termina pasando es que los costos los salarios, los impuestos y las tasas de alguna manera destruyen los procesos industriales", señaló Massa en su disertación.Al respecto, detalló: "Como no sos emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés y como tenés que pedir prestada esa moneda, siempre estás por encima de la tasa internacional".En ese contexto, Massa dijo que se tomó la decisión de liberar todas las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) para las importaciones de pymes industriales, debido a que "agosto fue un mes de acumulación de reservas y tenemos la capacidad para ir pagando"."Agosto fue un mes de acumulación de reservas y tenemos la capacidad para ir pagando, la decisión se tomó junto con otras medidas que tomamos estos días y que tienen por objetivo cuidar sobre todo a nuestras pymes", manifestó.Massa sostuvo que fue "un año muy complejo" debido a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "pedía medidas que sacaban de la cancha a nuestra industria y condenaban a la pobreza a nuestros trabajadores"."Argentina recupera en 2024 su libertad desde el punto de vista de la cuenta comercial, por lo que representa el sector minero", enfatizó, y argumentó que estamos "frente a la enorme oportunidad porque tenemos balanza comercial positiva en el sector energético".En adelante, Massa afirmó que "tenemos que bajar impuestos; ir a buscar a los que compiten de manera desleal, que hoy son casi el 45% de nuestra economía; tenemos que tener nuestra moneda digital, tenemos que avanzar en reformas para simplificación tributaria y eso requiere consensos"."Espero que el 10 de diciembre los industriales estén sentados a la mesa compartiendo el proyecto industrial del país, porque defender nuestra soberanía es defender nuestra industria y su capacidad de generación de empleo", concluyó el titular del Palacio de Hacienda.