Gustavo Uano cuestionó la iniciativa liberal de cerrar instituciones culturales: "Defendamos la cultura con uñas y dientes"

El director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro (INT), Gustavo Uano, apuntó contra "la demonización de la intervención estatal" al opinar sobre la propuesta liberal de cerrar todas las instituciones argentinas vinculadas a la cultura. "Son espacios sumamente necesarios para que nuestro país tenga desarrollo, soberanía y equidad", manifestó.En diálogo con "Y arriba quemando el sol" por Radio Rebelde, Uano enfatizó:"Si no hay que volver a la época que tenías que viajar a una ciudad o esperar a que viniera una compañía con un director reconocido a hacer 7 u 8 funciones, pero si no conseguías entrada o si no tenías la capacidad económica de pagar una entrada, no podías acceder a ese bien cultural. Y eso pasó acá hasta los años 90", señaló.En ese sentido, explicó la importancia del Estado para el desarrollo del teatro independiente en nuestro país: "Es una de las tantas actividades que el Estado no derrama, aunque a veces te quieren plantear o vender de que por sí mismo el crecimiento genera crecimiento."Gracias a que existe ely una ley, hoy por hoy tenemos teatro en todas las provincias del país, teatro independiente en todas las localidades, incluso las más alejadas, o proyectos de grupos de teatro que se pueden sostener sin tener que emigrar a trabajar a otro lugar", resaltó.Y añadió: "Hay un espacio de bienestar, de avance social, de distensión social que promueve el teatro en cada una de las comunidades en las que se inserta, por el tipo de contenido, por el tipo de oferta, de trabajo que se propone al espectador que completa la obra"."Defendemos el teatro, defendemos la cultura y consideramos que todo esto le genera a la Argentina un posicionamiento en el mundo que no tiene que perder, por eso", completó.