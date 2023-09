Milei y Bullrich, en guerra por la dolarización: de la metáfora de la "sangre" a la "fantasía" que merece protestas

En el marco de la campaña electoral, los candidatos presidenciales Javier Milei y Patricia Bullrich debaten fuerte por la dolarización. Manifestaciones, hiperinflación y "dólarización sangrienta", algunos de los dichos que se lanzan los aspirantes a la presidencia.Milei caracterizó como "cobarde" y "tibia" la iniciativa de Juntos por el Cambio respecto de llevar a la argentina a una "economía bimonetaria" y alertó que de ponerse en práctica terminaría "en una hiperinflación y una dolarización sangrienta".“Si verdaderamente vas a ir a un esquema monetario, entonces sacás el curso forzoso y lo que se genera es un cambio de portafolio violento, que te genera una hiperinflación en pesos. Sería una dolarización sangrienta porque terminás con un proceso de dolarización, pero mandás al 80% de la población debajo de la línea de pobreza. Una catástrofe. Los ideólogos lo saben pero no lo hacen público", expresó en diálogo con LN+.“La única forma de evitar la híper es rescatar los pasivos del Banco Central. El problema dentro del Central es mucho más grave que el que tenés afuera", aseguró Milei.En ese sentido, cruzó -sin nombrarlo- a Carlos Melconian, el portavoz de Patricia Bullrich en materia económica y posible ministro de Economía de la candidata de JxC: "Los que critican la dolarización tienen falencias técnicas graves, son flojos en materia monetaria. Muchos de ellos, por una cuestión de formación, carecen de conocimientos básicos y su análisis es muy malo"."Del otro lado hay mucha chicana política y poco conocimiento, pero nosotros vamos a ir y vamos a cerrar el Banco Central", dijo Milei, quien volvió a insistir con terminar la institución que funciona como autoridad monetaria del país.Por su parte, Melconian aseguró que si el electorado entendiera la dolarización que propone el candidato de La Libertad Avanza se manifestaría en la Plaza de Mayo en su contra.“Creo que no la entiende porque si la entendiese, tendría que haber una manifestación en Plaza de Mayo para decir: ´Esta fantasía no la quiero´. Exagero con lo de una manifestación, es una forma de decir. Pero acá el formato es otra cosa”, manifestó.Y continuó: “Es parte del mismo exorcismo en el cual estamos. Uno tiene que trabajar todo lo que pueda en términos de poner arriba de la mesa soluciones factibles, empíricas, que mejoren la calidad de vida de la gente y muestren que hay un horizonte”.