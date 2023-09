Un politólogo ex macrista aseguró que Macri quiere que gane Milei con "tensión sentimental"

sorprendió al revelar que Mauricio Macri quiere que el próximo presidente sea Javier Milei pese a que su espacio político tiene en carrera a su propia candidata, Patricia Bullrich

El politólogo, reconocido por su apoyo explícito y cercanía a Cambiemos hasta 2019 y, con matices, a la denominación Juntos por el Cambio nacida tras ese año,Según el doctor en Ciencias Sociales y Políticas, el fundador del PRO ve con buenos ojos una victoria del candidato presidencial de La Libertad Avanza en los comicios, al considerarlo un “hijo desviado”., afirmó Malamud.La teoría no parece alejada de las últimas expresiones públicas de Macri, cuando a horas de las PASO en las que Milei fue el más votado salió a apoyar a Bullrich pero repartió elogios similares en tiempo, espacio y forma para ambos. Ese hecho, como correlato, le valió que su ex ministra de Seguridad salga con los tapones de punta a despegarse del fundador PRO.En continuidad con su anterior expresión, Malamud revalidó su mirada y habló de la "tensión sentimental" que aquejaría al ex presidente:“Milei tiene dos innovaciones en la política argentina que hasta ahora nadie nunca había producido. La primera es que su voto no es de clase. Lo que sabemos es que a mayor nivel económico-social, menor voto al peronismo, a menor nivel económico, o sea más pobreza, más voto el peronismo. Milei es transversal, lo votan por igual en todas las clases sociales”, dijo en LN+.Y agregó: “La segunda característica es geográfica. Salió tercero en las dos Buenos Aires, pero ganó en 16 provincias en el interior, por eso no lo vimos venir. La cuestión generacional también es importante, pero la juventud pasa con el tiempo, sí él tiene más votos en los jóvenes sobre todos los jóvenes varones, pero me parece mucho más importante que su voto no es de clase y que está geográficamente localizado”.En otro orden, Malamud destacó los desafíos de los tres candidatos presidenciales. “El de Massa es la inflación y va perdiendo. El de Patricia Bullrich es Juntos por el Cambio, que alguna vez fue una coalición organizada en función del futuro y hoy es una bolsa de gatos que no tiene claro para qué está. (El de Milei consiste) en conseguir con propuesta que le hacen daño a mucha gente, lo vote mucha gente. Hasta ahora lo está consiguiendo”, completó.“Es fascinante escucharlo decir que el Banco Central nos roba y entonces quiere dolarizar para que nos robe el Banco Central de Estados Unidos”, advirtió sobre Milei.Además, cuestionó que si lo que se quiere es romper con todo hay que tener cuidado. “Si rompés todo sin saber cómo construir algo mejor, es un peligro. Los países que se rompieron no se arreglaron. Venezuela se transformó en una dictadura. Perú no se arregló, lo único que lo mantiene unido es el Banco Central, paradójicamente, algo que Milei quiere romper”, explicó.