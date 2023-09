Guerra por el voto duro: asesor de Milei condicionó la dolarización y desde el PRO lo chicanearon fuerte

"Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares"

El supuesto “plan” de Milei:

1. La dolarización era una jodita

2. La motosierra se desafiló

3. La casta PJ le armó las listas pic.twitter.com/QdH1ieCZdB — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) September 5, 2023

Cómo dice @CarlosMelconian, me invitas a comer fideos con tuco pero no hay fideos! Dejen de engañar a la gente por favor 🙏 pic.twitter.com/b0vvw6lmjn — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) September 5, 2023

Uno de los asesores en materia económica más cercano a, participó del ciclo Democracia y Desarrollo, que organiza Clarín, y aseguró que el candidato presidencial deEn el marco del programa económico del aspirante libertario de cara a las elecciones 2023, Epstein sostuvo que quien quede al frente del Gobierno deberá "reducir el gasto" por lo que insistió en "ir al déficit cero"., matizó sobre la idea de eliminar el peso e ir a un esquema monetario regido por la divisa que imprime EEUU, plan que fue analizado por el CEPA en todas sus variantes y calificado de "inviable" Para el jefe de asesores económicos de Milei, los pesos son "papel pintado que nadie quiere" y por eso destacó que en un posible gobierno de Milei la dolarización le permitirá a los trabajadores "preservar el valor" de sus salarios."Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para dolarizar es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares, y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra", insistió. Aunque aclaró que dolarizar "tiene sus defectos, no sólo virtudes".Epstein detalló que si no se cierra "la brecha de gastar por encima" de lo recaudado, "ningún plan, ni la dolarización ni un Banco Central independiente, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más"., reconoció el economista, llamativamente en el marco de su pertenencia a un espacio que apunta contra la "casta".La llamativa confesión de que la dolarización está verdaderamente entre paréntesis provocó fuertes críticas y chicanas desde el PRO, que tiene a unamuy desperfilada como candidata a presidenta y necesita, por lo menos, conservar lo máximo posible de los votos que logró en las PASO y en esa línea pelea por el voto duro.El ex ministro de Economía y referente en Juntos por el Cambio,, se burló del “supuesto ‘plan’ de Milei” y lo definió a partir de tres puntos nutridos de chicanas en cuanto a retrocesos y contradicciones en las propuestas de LLA.“1. La dolarización era una jodita 2. La motosierra se desafiló 3. La casta PJ le armó las listas”, disparó Lacunza.Se sumó a las críticas, postulante a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires y ladero de Bullrich., sentenció el todavía intendente - contra su voluntad - de Lanús.