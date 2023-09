Melconian se quebró en vivo: Ya tengo los huevos al plato con los jóvenes que se van

#Declaraciones | La angustia de Carlos Melconian por los jóvenes argentinos que abandonan el país: "Ya tengo los huevos al plato".



💬 "Esto tiene solución, sino ni en pedo vengo a quemarme acá; me voy a Miami y me dejo de hinchar las pelotas". pic.twitter.com/wG4h8gcdaB — Política Argentina (@Pol_Arg) September 6, 2023

El economistaelegido como potencial ministro de Economía de Patricia Bullrich en caso de ganar las elecciones, explicó su plan económico y se quebró en vivo al pensar en los jóvenes que deciden irse de la Argentina. "Ya tengo los huevos al plato", expresó.Durante una entrevista con Alejandro Fantino, en Radio Neura,de cara a los comicios. Al encuentro acudió con una foja de papeles, lo que sería su proyecto económico. “En todos estos papeles… ¿viene un tipo que nos dice cosas coherentes y vamos a ser tan boludos para “echarle Flit”? Lo que no podemos admitir es que esto tiene un punto inicial para arrancar. Estamos con mucha confianza con esto”, señaló el economista de Bullrich.Y sostuvo angustiado cuando llegó el cierre: "Dale, terminamos…". “¿Te emocionaste boludo?”, le preguntó Fantino.“No no, ¿porque viste? Es todo ‘mierda, mierda, mierda’. Dejate de hinchar las pelotas.. Esa es la historia ¿Tan difícil es este quilombo? Y si se quieren sumar y meter los garfios acá (en sus papeles y posibles medidas), vengan a meterlos. Siempre con equilibrio general y para 40 millones y pico de argentinos. No rompan los huevos ni con presión, ni con lobby, ni con un carajo”, propuso el economista a otros colegas.Al tiempo que remarco que “esto tiene solución". "y me dejo de hinchar las pelotas”, cerró la entrevista.Denominado así de manera sarcástica, el economista designado por Patricia Bullrich propone un plan de ajuste con la mira en la reducción de contratados, los gastos de Ministerios, fondos fiduciarios, subsidios económicos, gastos discrecionales bajo la premisa de “un replanteo eficientista”, según lo describió.Sobre el déficit fiscal explicó que “a quien lo necesite” se le mantendrán los subsidios, pero indicó: “Vamos a mostrar cuánto debería pagar”, no obstante, “con el transcurso del tiempo vamos a tener que ir a lo que vale (la energía) como era en Argentina antes del 2003″.“Vamos a tener la cosecha con normalidad, vamos a meternos en jubilaciones”, aseguró.Y explicó que en el caso de que Bullrich alcanse la presidencia va a haber “un nuevo régimen cambiario” y que habrá “elección y convivencia de monedas”. “No competencia, porque competencia entre el dólar y el peso es el Manchester City contra El Porvenir de Gerli”, gráfico.En ese sentido, descartó toda posibilidad de un plan de dolarización como propone el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Para dolarizar no hay cero, hay menos 10.000. El Banco Central está quebrado, su patrimonio es un invento. No hay ninguna chance de dolarizar la economía en Argentina”. “Vas a tener los dólares que quieras, pero no va a ser libre y flotante desde el primer día. El cepo se va a levantar, va a haber política macroprudencial”, puntualizó sobre la adquisición de dólares.Consultado sobre a que valor mantendrá el dólar, no dio un número pero señaló que estará “en el medio entre el dólar oficial y el dólar blue”. Y “todo lo ligado a alimentos y olla popular va a tener todavía un precio administrado”, consideró.En otro punto de la entrevista, Melconian consideró que a los jóvenes no les interesa tener un empleo registrado. “Los pibes no quieren ser formales, no quieren tener sindicato, quieren tener libertad y como son pendejos y tienen salud les chupa un huevo la obra social, y como le faltan 40 años para jubilarse, les chupa un huevo la jubilación; y esa modalidad de trabajo se está instalando en el mundo y el privado está deseoso de tomarlos”, describió, y señaló que están siguiendo “un modelo Australiano” para aplicar en Argentina.