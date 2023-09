Milei prometió dolarizar a precio blue, tildó al Estado de "organización criminal" y apuntó a los "ignorantes" de JXC

#Economía | Javier Milei: "La dolarización se va a hacer a precio de mercado. Hoy sería a 730 pesos". pic.twitter.com/TtUkZ0UFn0 — Política Argentina (@Pol_Arg) September 6, 2023

En el marco de la novena edición del Latam Economic Forum, el candidato presidencial Javier Milei prometió dolarizar a precio blue, tildó al Estado de "organización criminal" y apuntó a los "ignorantes" de Juntos por el Cambio.“Lo que llaman dolarización en el fondo no es ni más ni menos que eliminar el Banco Central y es todo lo opuesto a la hiperinflación″, planteó el economista libertario en el inicio de su discurso.En esa línea, indicó que la dolarización "se va a hacer al precio de mercado", que "sería a 730 pesos″. "Soy liberal y creo en el sistema de precios", dijo."No tiene ningún sentido la existencia de un banco central porque la cantidad de dinero dentro de la economía la van a determinar los individuos", insistió, y apuntó contra el Estado: "Es una organización criminal cuya característica es que tiene el monopolio de la fuerza”.Por otra parte, cruzó a las coaliciones contrincantes y los tildó de “hipócritas” por prometer que no utilizarán al BCRA para emitir más dinero. "Si vamos a frenar la maquinita, vamos a romperla directamente. No importa lo que haga el Banco Central, siempre hace daño. Aún cuando digan que no la van a usar, sí la van a usar”, manifestó.También trató de “ignorantes” y “rudimentarios” a los economistas de JxC. “Yo no tengo la culpa de que sean tan rudimentarios y no sepan hacer las cuentas. Tampoco tengo la culpa de que sean tan ignorantes en términos financieros”, apuntó.Luego agregó: “Los políticos siempre tienen un conjunto de delincuentes que, disfrazados de científicos o de gente de conocimiento, mienten en favor de esas atrocidades que ellos proponen. Y eso incluye varios rubros. Los economistas no están exento de eso”.