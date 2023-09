Sergio Massa: "Macri es Milei, cree que el triunfo de sus ideas se pueden ver expresadas en él"

#Política | Sergio Massa coincidió con la idea de que Macri apoya a Milei y dijo que el expresidente "sueña con la explosión de Juntos por el Cambio". pic.twitter.com/xoRhBS2gTv — Política Argentina (@Pol_Arg) September 8, 2023

Con la mira en las elecciones generales, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, comparó al ex presidente Mauricio Macri con el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y aseguró que líder de Juntos por el Cambio "cree que el triunfo de sus ideas se puede ver expresadas a través de Milei".Durante una entrevista para la TV Pública Massa evaluó la escena política de cara a las elecciones generales y consideró quecreo que los demolió la pelea interna". "de defender la universidad pública, defender un modelo de trabajo y producción, un sistema de educación público, gratuito, de calidad e inclusivo, las policías locales y modelos de seguridad de proximidad", indicó el candidato presidencial.En ese sentido, aseguró: "El sueña con la explosión de Juntos por el Cambio el 22 de octubre a la noche porque porque está convencido que JxC era él.". "Es muy difícil cuando no hay cohesión de ideas y el problema más serio es que el radicalismo cree en la educación pública gratuita, en el federalismo, lo de Bullrich les cuesta, lo de Milei es inexplicable", agregó sobre las diferencias en JxC.De cara a la elección, aseguró que en el oficialismo están "trabajando todos juntos". ". La diferencia es que venías de un proceso electoral en el que peronismo se había revalidado. Ahora van a soñarse en la idea de eliminar las políticas de derechos humanos, la atención pública,", remarcó."Lo que en algún momento me criticaron cómo mi capacidad de diálogo es parte de lo que Argentina necesita en la etapa que viene. Nosotros somos todos hijos de la transversalidad, la transformación plural", consideró Massa al tiempo que insistió: "Tenemos que ponernos en la cabeza que el 11 de diciembre tenemos que construir un gobierno de unidad nacional. Eso es federal".Al respecto, contó que este jueves mantuvo una reunión de campaña con dirigentes de UxP como Máximo Kirchner, Eduardo 'Wado' De Pedro y Malena Galmarini, entre otros, y sostuvo que todos coincidieron en "no mirar más arriba". "No sólo nos hacemos cargo sino que además vamos a ganar las elecciones y gobernar Argentina en la etapa nueva, con nueva gente y nuevos diseños, porque necesitamos políticas más asociadas al siglo XXI".Asimismo, advirtió que la elección se definirá con balotaje que tendría lugar en noviembre, después de las elecciones de octubre.vaticinó Massa, en términos futboleros, durante una entrevista que brindó después del partido entre Argentina y Ecuador por las eliminatorias para el Mundial 2016.Para el ministro le tocará enfrentarse a Milei porque "en referencia al candidato libertario y Patricia Bullrich, que propone ideas de derecha levenmente menos extremistas.Al hablar del candidato de La Libertad Avanza, consideró que no deben "dejarse pasar" su expresiones discriminatorias como las de los últimos días en los que Milei trató de "mogólico" a un economista en un video que se conoció en los últimos días.planteando que alguien a quien querés descalificar es mogólico", y se mostró molesto de que "nadie diga nada"."Hoy hablé con uno de los integrantes de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)", comentó y volvió a insistir: "No lo tenemos que permitir como sociedad".