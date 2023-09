Katopodis señaló que "no es necesario sacarle los derechos a la gente" para que Argentina crezca

De cara a las elecciones generales, el ministro de Obras Públicas,, valoró la propuesta del candidato Sergio Massa, apuntó contra las ideas de los candidatos opositores, Patricia Bullrich y Javier Milei, y afirmó que "no es necesario pedirle más sacrificios ni sacarle los derechos a la gente" para que la Argentina crezca.. Por el contrario, el camino es como lo propone (Sergio) Massa. Tenemos que tener salarios más justos", señaló este viernes Katopodis en declaraciones a Radio 10.En ese marco, el funcionario pidió "no dejarse llevar por estos discursos que son slogans y cheques en blanco que además no resolverán los problemas", y que se basan en "la frustración y el desánimo" que sienten muchos ciudadanos y ciudadanas."Después de las PASO, vimos cómo la gente habló. Nos mostró su enojo y ahora le toca a la política dar una respuesta. Tenemos que pensar cómo nos vamos a encaminar y lo estamos haciendo. Estamos construyendo jardines, escuelas, universidades y plantas de agua en toda la Argentina", enumeró el ministro.Katopodis alertó además que "todo esto se va a parar si gana el ajuste", tras destacar que la actual gestión de Gobierno ejecutó "más de cuatro mil obras" y "aún faltan porque siguen habiendo necesidades".Hay dos formas distintas de país que se pondrán en juego en las elecciones de octubre", resumió Katopodis las diferencias con la oposición.