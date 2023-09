Sergio Massa con gobernadores en Tucumán: Si nos vienen a imponer la moneda vamos a perder soberanía

Desde Tucumán, con toda la fuerza de los gobernadores y las provincias.



Creemos en Argentina y vamos a defenderla. pic.twitter.com/SULHKoB8mq — Sergio Massa (@SergioMassa) September 8, 2023

De cara a las elecciones generales, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria,, encabezo un encuentro con ministros y gobernadores peronistas en la Casa de Gobierno de Tucumán donde llamó a conformar un nuevo "pacto federal" y afirmó que "si vienen a imponer la moneda vamos a perder soberanía”.“Hoy empieza una etapa de trabajo. Nos pasamos los últimos años tratando de administrar una situación crítica que empezó para la Argentina cuando (Mauricio)”, remarcó Massa durante la actividad destinada a poner en marcha de las acciones tendientes a efectivizar los convenios para obras y créditos en las provincias de la región del Norte Grande.El candidato presidencial llegó en la tarde del viernes tarde a Tucumán acompañado por una comitiva y participó en un acto que encabezó junto el gobernador Juan Manzur. "Mañana es un día importante", anticipó. Estuvieron presentes también gobernadores, referentes sindicales y principales dirigentes de Unión por la Patria, que llevarán adelante una serie de encuentros de trabajo y movilizaciones."Vengo a comprometerme no solo con empresarios, intendentes, trabajadores, y las organizaciones sociales, sino con la sociedad en su conjunto en el norte argentino", expresó Massa.Y continuó: "A decirle queVamos a convocarlo, para que cada vez las provincias tengan menos dependencia del Estado Nacional. No ese modelo de país que plantea la eliminación de la coparticipación y que cada uno se arregle como pueda".El ministro de Economía consideró al exponer ante los mandatarios de la región quesobre los niveles de inversión pública, de gastos en materia de desarrollo humano, las tasa de coberturas jubilatorio y de las asignaciones sociales”."Lo que está en juego es mucho más que una elección. Está en juego qué país queremos construir. Si queremos trabajadores con derecho a la indemnización, derecho a vacaciones pagas, con menor nivel de impuesto sobre su salarios, o si lo que queremos es trabajadores abandonados a la buena de Dios”, planteó Massa.En tono electoral, apuntó cotra la propuesta de Javier Milei y subrayó: "s"., sostuvo al tiempo que indicó que el modelo que propone Unión por la Patria es el de "un país de desarrollo con inclusión en que el trabajo, la producción y la educación sean los motores".En esa línea, hizo un contundente pedido a los gobernadores e integrantes de la coalición oficialista. "", insistió. "El impacto de pérdida del salario. El impacto de la desindustrialización a partir del proceso de la dolarización de la economía, de pobreza en términos reales", remarcó al apuntar contra el plan que propone Milei."La dolarización está sujeta al señoraje de una moneda que maneja otro país. Creemos en un país de desarrollo, con inclusión, donde el trabajo salud y educación sean los motores. Tenemos que asumir los errores que se cometieron, pero sobre todo decir que un país de progreso es posible y depende de nosotros.", exhortó Massa.Y agregó: "Lo peor que nos puede pasar es que no hagamos el esfuerzo de contrastar los dos países que están en juego.