Alberto Fernández participó del G20, cuestionó al FMI y apuntó contra especulación financiera

Gracias por recibirme de forma tan cálida en esta gran Cumbre del #G20India 🇮🇳, primer ministro @narendramodi.



Llevaremos adelante una jornada cuyas características son sin duda lo que el mundo más necesita: diálogo y cooperación para el crecimiento conjunto. pic.twitter.com/01tHPLDu9P — Alberto Fernández (@alferdez) September 9, 2023

El presidente Alberto Fernández propuso la integración de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) al G20, cuestionó al FMI por aferrarse a "sus dogmas y mostrarse incapaz de nuevas soluciones", criticó que se prolongue la invasión rusa en Ucrania y condenó "la especulación financiera, las restricciones, los bloqueos y las barreras comerciales".Así lo afirmó al exponer la mañana de este sábado en la India (8 horas y media más que en la Argentina) en la primera sesión de la cumbre del G20, denominada "Una tierra", que comenzó este sábado en Nueva Delhi con la participación de representantes de las más importantes potencias del mundo.En su intervención, el jefe de Estado planteó que "el Sur Global existe y muchos de los países que lo conforman padecen economías endeudadas por los condicionamientos impuestos por el sistema financiero internacional que tantas veces criticamos"."El FMI, del que somos deudores, se aferró a sus dogmas y se mostró incapaz de innovar con nuevas soluciones para enfrentar la catástrofe", cuestionó el Presidente en su mensaje, al hablar en cuarto lugar tras sus pares de India, Indonesia y Brasil.Tras mencionar que la Argentina sufrió la "peor sequía de los últimos cien años", el mandatario dijo que además el país sufrió "una caída de las exportaciones equivalentes a tres puntos de nuestro PBI", con lo cual "el cambio climático alteró todos nuestros planes".Para Fernández, "este tipo de desastres se observan hoy en todo el mundo", consideró que "declamar la crisis no acabará resolviéndola" y reclamó "una y otra vez la necesidad de financiar la solución climática".Y volvió a insistir en que "la mayor parte de los países del sur Global somos acreedores ambientales". "No fuimos los causantes de semejante trastorno climático. Aun así, en todo este tiempo pusimos oxígeno donde otros contaminaban, pero nadie reconoció nuestro aporte"."Este el cuarto G20 en el que participo. Hemos tenido miradas comunes frente a problemas que enfrentamos pero no hemos sido capaces de resolverlos. Pareciera que calmamos nuestras conciencias con palabras mientras seguimos caminando por las cornisas", advirtió Fernández ante sus pares de la cumbre del G20, de la que no participan los presidentes de China y Rusia, que decidieron enviar representantes.Fernández exhortó a sus pares a "trabajar con más firmeza para poder consolidar un mundo mas justo en un ambiente más sano", y consideró que la pandemia "no nos ha conmovido lo suficiente como para rebelarnos ante tamaña desigualdad".En una referencia a la invasión rusa a Ucrania, dijo que "la violencia se ha desatado en Europa, la paz no llega y una guerra se prolonga, y tampoco parece importar cuantas vidas más terminarán en esa guerra".Y advirtió que "preocupa el hambre y la seguridad alimentaria, que está en crisis porque millones de personas no acceden a los alimentos y esto sucede en gran medida porque hemos permitido que los derivados financieros contaminen el comercio de productos necesarios para la alimentación y los conviertan en un objeto más de la especulación en los mercados de futuro"."América del Sur puede contribuir a saciar el hambre que hay en el mundo, pero no podrá hacerlo si interfiere la especulación financiera o si priman las restricciones, los bloqueos y las barreras comerciales. Los enormes subsidios que otorgan unos pocos países son distorsivos para el comercio", cuestionó en su mensaje.