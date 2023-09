Sergio Massa relanzó su campaña de cara a octubre: "Voy a ser el presidente de los trabajadores"

Frente a miles de militantes que llegaron a n San Miguel de Tucumán, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP),, reelanzó su campaña de cara a las elecciones generales de octubre para empezar a "recorrer el camino rumbo a la Presidencia" y "dar vuelta la historia" el próximo 22 de octubre. "Voy a ser el presidente de los trabajadores", aseguró.“Vengo a comprometerme con la región más injustamente postergada de la Argentina, la que más pone en términos de PIB per cápita respecto de lo que recibe, con la región donde todas las mañanas -a veces recorriendo distancias difíciles- millones de argentinos se levantan a trabajar, estudiar, producir y hacer patria”, manifestó durante el acto.En ese sentido, aseguró que desde Unión por la Patria van a "" y que esto significa “defender el trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy están acá marcando su presente”.En esa línea insisitió: “. Voy a ser el presidente que le devuelva a los trabajadores la dignidad de discutir y de lograr su mejor ingreso, no a partir de la receta que impone el FMI sino de lo que decidamos en las paritarias libres en la Argentina”.Y agregó: "Voy a ser también un presidente que; necesitan de un presidente y de un gobierno presente y acompañándolos, necesita de reglas de juego en las que se entienda que les tenemos que garantizar la competitividad y la posibilidad de vender su trabajo al mundo.Además, fue autocrítico con el gobierno de Alberto Fernández y pidió tener “la humildad y la grandeza de pedirles perdón” a los que en 2019 los acompañaron y “hoy que tienen una profunda frustración porque lo que teníamos que hacer no llegamos a hacerlo”.“Sabemos que hay muchas cosas que esperaban que no se hicieron, algunas porque no permitió el contexto y otras porque faltó, en algunos funcionarios, coraje. Cambiemos a esos funcionarios, pongamos lo que hace falta, pero vayamos a buscar a esos vecinos y digamosles que vengan a trabajar con nosotros”, agregó.Les quiero pedir que de acá al 22 de octubre, barrio por barrio, casa por casa, rancho por rancho, negocio por negocio, fábrica por fábrica, chacra por chacra, vayamos a buscar a cada argentino y le digamos que lo peor ya pasó. Que bien un tiempo nuevo, un nuevo gobierno, que lo vamos a hacer juntos”, concluyó Massa.