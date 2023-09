Las condiciones de Milei para debatir: sin careos y elegir las preguntas de la ciudadanía

El candidato presidencial de La Libertad Avanza,confirmó su presencia en los dos debates presidenciales obligatorios que se realizarán el 1 y 8 de octubre en las universidades de Santiago del Estero y Buenos Aires, respectivamente. Sin embargo, puso condiciones: sin careos y elegir las preguntas de la ciudadanía.Ante especulaciones sobre una posible ausencia de Milei a los dos debates obligatorios, después del resultado de las PASO, el entorno del libertario negó cualquier versión y la presencia a los dos eventos presidenciales: "Es totalmente falso. Javier va a ir a los dos debates presidenciales, Victoria Villarruel concurrirá al debate de vicepresidentes en TN y Ramiro Marra participará del debate por la jefatura de Gobierno de la Ciudad. Todos van a ir", le confirmaron a Ámbito Financiero.En medio de su viaje sorpresivo a Estados Unidos, el economista libertario y su equipo, encabezado por su hermana Karina Milei, confirmaron la participación en el debate presidencial que lo enfrentará a los otros cuatro candidatos presidenciales: Sergio Massa, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti.Los hermanos Milei tienen previsto retornar el domingo y el lunes Karina participará de la reunión decisiva en la Cámara Nacional Electoral para definir los términos finales de los debates presidenciales. Al candidato que se impuso en las PASO, no le convence que el reglamento obligue a tomar decisiones por consenso entre los candidatos y, si no es posible, autorice a la Cámara electoral a fijar condiciones por su cuenta. Milei siente que las reglas del juego lo perjudican.Según trascendió, el libertario le encargó a su hermana conseguir pautas claras para los dos temas que más lo incomodan: la modalidad que se usará para que los candidatos realicen repreguntas y la incorporación de las consultas de la ciudadanía, una de las novedades que tendrán los debates de este año.El careo terminaría siendo similar al que tuvo que someterse en el debate de la elección de la Ciudad en 2021, organizado por TN, en el que el diputado la pasó mal en el mano a mano con la candidata de la izquierda Miriam Bregman, a quien ahora vuelve a enfrentar pero para las presidenciales. “No vamos a aceptar que los cuatro candidatos pidan llevar a un rincón a Javier para masacrarlo. Eso no va a pasar”, remarcaron desde el equipo de La Libertad Avanza en declaraciones a Letra P.Karina peleará por la nueva modificación del protocolo que incorpora preguntas de la ciudadanía, porque su hermano teme que los organizadores filtren consultas para dejarlo mal parado y así favorecer a sus rivales. En las últimas conversaciones, a la jefa de campaña le quedó claro que podrá supervisar la recepción de las preguntas para evitar una selección maliciosa de algún organizador. El jueves se hará el sorteo para ordenar los momentos que tendrá cada uno.