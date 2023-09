Affair Macri - Milei: el ex presidente hablará en TN y a Bullrich la ilusiona una señal de apoyo

El nuevo capítulo se puede dar este lunes, debido a que Macri regresó de Europa, donde dejó eliminada a la Argentina del mundial de Bridge, y estará en los estudios de TN

Los trascendidos indican que este fin de semana hablaron por teléfono. Ese hecho sería el que le da expectativa a Bullrich de que Macri, esta noche en TN, enfatizará su respaldo a JxC y cuestionará la propuesta de Milei. Es una promesa que ya hizo, así que los interrogantes disminuyeron pero no se despegaron. De hecho, el líder PRO levantó al candidato libertario en la tribuna del triunfo de Patricia sobre Larreta, algo insólito

La tensión entre la que se tranzaron la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y su último mentor político, el ex mandatario Mauricio Macri, debido a los gestos y el coqueteo de este último con Javier Milei, adversario electoral de su ex ministra y el más votado en las PASO, tendrá un nuevo capítulo.

Las preguntas que dispara esta reaparición del ex presidente tras múltiples gestos, incluso algunos igualando en condiciones a Bullrich con Milei, son diversas. ¿Apoyará a su ex ministra de manera contundente? ¿Cuestionará a Milei por criticar a JXC y, específicamente, a su candidata presidencial? ¿O seguirá con gestos ambiguos que asemejan su postura a un coqueteo?

Bullrich viene golpeada en términos anímicos y de chances electorales. Después de unas PASO en las que sumando los votos de JXC apareció tercero, todas las encuestas la arrojan afuera de un eventual escenario de balotaje y lejos. Es que La Libertad Avanza, por el arrastre de la apuesta ganadora para los votantes opositores, le quita chances. Y, por el contrario, el peronismo parece haber consolidado la suma de los sufragios y, además, tendría más volumen de las provincias peronistas del interior.

Sin embargo, el triunfo en Santa Fe le dio respiro y, además, vidriera para impulsar su candidatura presidencial. Durante este último mes analizó el panorama con su equipo y rediseñó su estrategia que ya está en curso. Apareció Carlos Melconian como vocero y eventual ministro de Economía, como vos autorizada para tratar de contrarrestar a Milei y ofrecer un programa económico que tenga aceptación del establishment.

En este escenario, el respaldo de Macri es clave. Pese a la resistencia de algunos sectores del PRO, el ex presidente pesa en la fuerza que fundó. Bien lo dijo la candidata presidencial: oficia como una suerte de "cárcel".

Por eso, el coqueteo de Macri con Milei inquietó a Bullrich y un sector de la coalición. Pese a que interpretan que "quiere reforzar que la gente votó un cambio profundo con los libertarios", también consideran que "no era el momento para decirlo". Lo blanquearon Emilio Monzó y Nicolás Massot, que le pegaron al ex presidente.

Macri fue el artífice que fortaleció su candidatura en las PASO de JxC contra Larreta, pero una cosa es una interna y otra una general. Una cosa es ganar adentro y otra perder afuera.

Por eso nunca disimuló su simpatía y empatía con las "propuestas" de Milei. Si era un modo de persuadir al votante libertario, interpreta el bullrichismo, esa táctica debía caducar el 14 de agosto, cuando Milei los aplastó y se convirtió en quien les podía sacar más votos aún.

El 30 de agosto, Bullrich y Macri desayunaron en Acassuso, residencia del fundador del PRO. Los trascendidos a ex voceros del PRO que hoy trabajan de periodistas indica que no fue una charla sencilla y que la ex ministra de La Alianza le reclamó un discurso claro en respaldo a su candidatura, sin menciones a Milei.

Cuatro días después, Bullrich habló y castigó duro al ex presidente. "No hay que tener miedo de perder", advirtió con JXC como destinatario del mensaje. En el macrismo, que llamativamente reviste en la campaña de la "Piba" no gustaron esos términos.

Después de hablar esta noche, Macri tendrá otras apariciones públicas. El miércoles disertará en el almuerzo del Rotary Club Buenos Aires.

En medio de la campaña de Bullrich, Macri también hablará el lunes 2 de octubre, un día después del primer debate presidencial en Santiago del Estero, para el que la candidata ya está en etapa de preparación.