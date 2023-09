Macri vaticinó que "Bullrich será presidenta" porque él le "cedió el liderazgo" tras hablarlo con su psicoanalista

#Política | Mauricio Macri aseguró que Patricia Bullrich será la próxima presidenta porque él pudo "ceder la conducción del futuro Gobierno" tras 4 años de psicoanalizarse. pic.twitter.com/ooeeEAxkUB — Política Argentina (@Pol_Arg) September 12, 2023

Tras su coqueteo con el candidato libertario Javier Milei, el expresidente y líder PRO, Mauricio Macri , vaticinó quela candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, "será presidenta" y lo adjudicó a que él le "cedió el liderazgo" tras hablarlo con su psicoanalista.Yo escuchaba a personas que halaban hasta de mi psicología, leía versiones maliciosas de que podía tener dos candidatos... eso es como no conocerme. Yo tengo una historia, fundamos un partido, lo ampliamos en una coalición”, sentenció Macri distanciándose de Milei en diálogo con TN.En esa línea, vaticinó: “y si yo decidí ese día ratificar que no iba a ser candidato, era porque estaba en paz de que podía cederle el liderazgo de mi partido a otra persona”.Para Macri la candidata del PRO competirá en el balotaje con Milei: “y soy optimista de que vamos a ser los que representemos el cambio liderado por una gran experiencia”.“Lo que hay que hacer es restablecer a la Argentina, ponerla dentro de la ley y Patricia no va a dar un paso atrás porque ella ya los enfrentó, ya los conoce, y fue una gran ministra.Y agregó para concluir: "La Argentina necesita un cambio profundo, real, y ese es el que puede aportar Patricia, con un equipo, con plan, con una experiencia, con un volumen".