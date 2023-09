Inflación: cuáles fueron los productos y rubros que más aumentaron en agosto

lo que más subió en el mes fue: Alimentos y bebidas no alcohólicas (15,6%), Salud (15,3%); y Equipamiento y mantenimiento del hogar (14,1%).

La suba en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue producto de incrementos en Carnes y derivados así como también en Verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales. Mientras que en Salud, los aumentos estuvieron impulsados por incrementos en el valor de los medicamentos.

La difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto reveló fuertes incrementos en alimentos, bebidas no alcohólicas, medicamentos y articulos para el equipamiento y mantenimiento del hogar.El IPC aumentó 12,4% durante el octavo mes del año y acumuló una suba interanual del 124,4%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, registró aumentos del 80,2% en lo que va del 2023.En este escenario,De hecho, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país. Si se toman en cuenta las regiones del país, el Noreste registró la mayor suba mensual (14,2%), mientras que la Patagonia, la de menor incremento (12,1%).En la comparativa con el mes pasado, el sector con más incrementos fue el de Comunicaciones (12,2%) seguido de Recreación y cultura (11,2%) y de Alimentos y bebidas no alcohólicas (9%). Las subas estuvieron impulsadas por aumentos en los servicios de telefonía e internet, y en los paquetes turísticos.