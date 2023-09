López Obrador apuntó contra Milei por su "nivel de intolerancia" y "falta de respeto" tras sus dichos contra el Papa Francisco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los insultos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, hacia el Papa Francisco dan cuenta de su "nivel de intolerancia" y advirtió que "es importante informarse para no dejarse engañar ni manipular".“Nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace Milei y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son", sostuvo el presidente mexicano durante una conferencia de prensa, en la cual se reprodujo un material audiovisual en el que el candidato libertario asegura que el Sumo Pontífice es "el represéntate del maligno en la tierra".Y agregó: "No hay diferencia entre Milei y otro conservador, son lo mismo. Lo que pasa es que él es un deslenguado. Una amiga se sentía atraída por sus ideas hasta que vio el video, se dio cuenta del nivel de intolerancia y de falta de respeto".En esta línea, López Obrador consideró importante "informar y tener información" para "no dejarnos engañar ni manipular"."Esto que voy a mostrar estoy seguro que no lo sabe la mayoría de la gente en México", afirmó el funcionario antes de reproducir el video y reiteró que con seguridad "el 99 % de los mexicanos no lo sabe".