Sergio Massa: "Si soy Presidente voy a recorrer el camino de recuperación del salario"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria(UxP), Sergio Massa, adelantó este sábado que habrá medidas económicas para trabajadores autónomos e informales, al encabezar la inauguración de un paso bajo nivel en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas."Si soy presidente voy a recorrer el camino de recuperación del salario porque venimos muy atrasados", reconoció el titular del Palacio de Hacienda, y confirmó que habrá medidas para los trabajadores autónomos y los tres millones que están fuera de la economía formal.Massa resaltó que Maurcio Macri "hipotecó el futuro de la Argentina" y aseguró que ello obliga a "estar permanentemente renegociando y discutiendo"."Esos cuatro meses de pelea, de discusión, me generaban a mí esa sensación de sentir que como país teníamos las manos atadas. Pudimos cerrar un acuerdo que no es algo que nos tiene que enorgullecer porque la soberanía de verdad la vamos a recuperar cuando le paguemos al Fondo y le digamos que se vaya. En mí van a tener un tipo que cuando se sienta en cualquier lugar del mundo, lo único que piensa es en volver a la Patria y mirar a los ojos a los otros", expresó.En esa línea, señaló: "Imaginen que en la visión de país que plantean ellos, en medio de esta obra va a haber una cabina de peaje porque no creen en la inversión pública como mecanismo de desarrollo, tal vez porque no conocen el conurbano, pero entre 2015 y 2019 no hubo ni uno de estos en el conurbano"."No somos ciudadanos de segunda los que vivimos en el conurbano, somos argentinos que quieren que se distribuya mejor, queremos tener calidad en los servicios, un Estado presente y eficiente", planteó a poco de que Patricia Bullrich denigrara a Quilmes, Lanús y Lomas de Zamora.Pero no sólo apuntó contra JxC sino también contra La Libertad Avanza, espacio que conduce Javier Milei. "Estamos en un momento del país en que ellos plantean que hay que regalar las Malvinas, nosotros desde acá queremos decir a todos los argentinos que las Islas fueron, son y serán argentinas; nunca vamos a regalar la memoria de los combatientes, el honor de los caídos y el valor de nuestro Ejército y soberanía"."Nunca mejor lugar para plantear que sentimos orgullo, el pecho y el corazón lleno de alegría y que por eso se decidió rendir homenaje a nuestro Papa Francisco nombrando a este viaducto, que es el argentino más importante y que otros dicen que es un enviado del diablo", agregó.Según se informó de manera oficial, la obra permitirá mejorar la circulación, aumentar la seguridad vehicular y peatonal. Se trata del primer paso bajo nivel inaugurado en la línea ferroviaria Belgrano Norte y el número 10 de los 28 que se están realizando en el AMBA.Al cierre de su elocución, focalizó en la unión nacional y dijo: "Nos quieren dividir con la idea de la grieta, nosotros con estas obras mostramos que tenemos vocación de unir"."Vayan a hablar con sus amigas, vecinas, hijas, que no podemos pensar en una patria donde se vendan armas en el supermercado, donde se vendan órganos, que tenemos problemas y frustraciones, que esperaban más de muchas áreas de nuestro Gobierno, pero digan que tengo el coraje y la firmeza para cambiar lo que haya que cambiar", cerró.