Pilar: Achával y Massa inauguraron el primer paso bajo a nivel

El intendentey el candidato a Presidente por Unión por la Patria,inauguraron el primer paso bajo a nivel de Pilar. Se trata de una mega obra que necesitó dos años de ejecución, ubicada en la traza del ferrocarril San Martín, a la altura de la calle Bergantín Independencia.En su discurso, el también titular de Hacienda, expuso que “más allá de los problemas que tenemos, hay millones de argentinos que tienen esperanza de construir un país con fuerza, con alegría y un país que de alguna manera nos permita sentirnos orgullosos”. Al tiempo que arremetió contra la oposición.En este sentido, manifestó que“Hay cosas que hicimos y hay cosas que no hicimos; y hay argentinos que pueden sentir que la esperanza se transformó en frustración o en bronca. Ese país que soñamos, que es un poco el Pilar que sueña ‘Fede’ (por Achával), tiene la seguridad como prioridad, el trabajo como prioridad, la producción industrial. Porque creemos en la industria argentina, no en la apertura indiscriminada que destruye nuestras pymes y que deja a miles y miles sin trabajo. Creemos también en la educación pública, en que los trabajadores no paguen impuestos por su salario”, agregó.Massa, además, adelantó medidas para los trabajadores autónomos, ““Sepan que les vamos a tender la mano, que los vamos a ayudar porque creemos que el Estado le tiene que tender la mano a aquellos que son los que más lo necesitan. Creemos en la argentina del trabajo, de la producción, creemos en la educación pública gratuita de calidad, inclusiva, y por eso vamos a pelear para que el martes (19 de septiembre) o cuando seamos gobierno desde el 10 de diciembre los pilarenses tengan su universidad. Pero sobre todo creemos en la unión de los argentinos; empieza un tiempo nuevo para aquellos que a lo mejor están enojados”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.Indicó asimismo que “díganles que sabemos que hay cosas que cambiar y que tengo el coraje para enfrentar esos cambios y mejorar la vida de los argentinos. Si hay funcionarios que no estuvieron a la altura tengo el coraje para cambiarlo y poner a aquellos que sientan verdadero amor por la patria. Pero sobre todas las cosas díganles que la argentina de la pelea, que la argentina dividida se termina. Así como unimos a Pilar con este túnel vamos a unir a todos los argentinos desde el 10 de diciembre con un gobierno de unidad nacional”, concluyó Massa.Por su parte, el intendente Federico Achával, en el acto que se desarrolló al mediodía, indicó que “estamos muy felices de poder estar acá, en Pilar, en este municipio de cuatrocientos mil habitantes que por primera vez en la historia tiene la posibilidad de inaugurar un paso bajo nivel. Este paso bajo nivel tiene que ver con la defensa de los sueños, de las ideas y del modelo de gobierno que nosotros pensamos para nuestro pueblo. Tiene que ver con la idea de ese Estado presente que reconoce las necesidades y que empieza a trabajar para resolverlos”.”, expresó el jefe comunal.“Como hicimos estos años junto a (al gobernador de la provincia de Buenos Aires) Axel Kicillof, los 24 establecimientos educativos nuevos en Pilar, haciendo como hicimos el Hospital Central de Pilar. No solamente hicimos la obra, sino que la equipamos con nueva tecnología, con última tecnología. Y vos, Sergio, fuiste parte de ese proceso que nos permitió, por ejemplo, en el día de ayer, inaugurar por primera vez en la historia un resonador en el servicio público de salud de Pilar. Y esta Argentina, este presente, nos desafía y nos invita a pensar en el futuro. Yo estoy convencido que junto a Sergio, junto a Axel, junto a Wado (De Pedro), junto a Máximo (Kirchner), representamos un proyecto de país que piensa en los más humildes, que lleva adelante obras del Estado pensando en los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, que quieren que nuestros jóvenes tengan un mejor futuro”, agregó.En tanto, Achával aseguró estar convencido en la figura de Massa como próximo Presidente de la Nación. “cerró.