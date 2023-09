"La devaluación no genera inflación": la teoría de Milei que ya quiso probar Macri con los tarifazos y fracasó

El economista y analista financiero, Juan Manuel Telechea, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su opinión crítica sobre los argumentos presentados por Javier Milei en relación con la devaluación y su supuesta falta de impacto en la inflación. En su tuit, Telechea señaló: "Escuchen los argumentos que da Milei para sostener que la devaluación no genera inflación. Llamativamente, son los mismos ue usaba acá Sturznegger para sostener que el aumento de tarifas (otro costo) no era inflacionario. Obviamente se terminaron traslandando a los precios".

Escuchen los argumentos que da Milei para sostener que la devaluación no genera inflación. Llamativamente, son los mismos que usaba acá Sturznegger para sostener que el aumento de tarifas (otro costo) no era inflacionario. Obviamente se terminaron traslandando a los precios. https://t.co/DIafJbvLkU pic.twitter.com/uLo97je2CE — Juan M. Telechea (@jmtelechea) September 18, 2023

Telechea le recordó a Milei que tales recetas "anti-inflacionarias" no funcionan. Hizo referencia al ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien había sostenido que el incremento tarifario no era inflacionario en su momento, una afirmación que generó un debate similar en ese momento.Las declaraciones de Milei se habían dado en Neura junto a Alejandro Fantino donde sostuvo que "son los precios los que terminan los costos" y legitimó la inflación por especulación.