Melconian volvió a criticar la dolarización que propone Milei: "Perdemos el tiempo porque no resuelve los problemas"

El economista elegido por la candidata presidencial Patricia Bullrich para ser el potencial ministro de Economía de llegar a la Rosada,, volvió a rechazar la propuesta de dolarización de Javier Milei, la calificó de un “espejismo o magia” y la comparó con su propuesta de ir hacia una economía bimonetaria Durante una entrevista que brindó en TN junto a la candidata a presidenta, el economista se encargó de refirse a las propuestas de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de octubre para que Bullrich no continúe con su pifiadas económicas, ni con sus filosofías incomprendibles.“, insinuó sobre cómo se produciría la medida de La Libertad Avanza en el contexto actual de la Argentina.“Yo suelo decir la gente con la dolarización: ‘Me invitaste a comer fideos con tuco, pero no tenés fideos ni tuco’.”, subrayó Melconian.Y aseguró que discutir esta propuesta de dolarización no tiene sentido debido a la inviabilidad de su aplicación desde su óptica a raíz de la falta de reservas del Banco Central. “Yo respondo por respeto al público y a la sociedad, pero honestamente”, manifestó Melconian.El economista de Bullich ya se había expresado en contra de l propuesta de Milei, algo que el libertario salió a responder a través de la red social X (ex Twitter), el diputado libertario enumeró una serie de cuestionamientos a las declaraciones de Melconian y sentenció: “Ahora se entiende el fracaso del país y el rol de los economistas y los políticos chorros en dicha decadencia...”El propio ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, o el presidente del Banco Central (Miguel Pesce), pueden certificar que las reservas son negativas. No es que son “cero” las reservas; están utilizando dólares de alguien para llegar al final”, le contestó Melconian este lunes.En ese contexto, el economista se refirió a su propuesta de una economía bimonetaria, que de según dijo es solamente una “partecita” de un programa económico que interviene en materia de “inflación, crédito, trabajo, infraestructura”, entre otros puntos.“Lo que acá es relevante es qué programa tenés, cómo le va a cambiar la vida de una persona desde que se levanta y se va a dormir. Doña Rosa tiene que saber que su vida es la misma en materia cambiaria, que va a tener la posibilidad de usar el dólar o el peso como lo hace ahora”, subrayó.“Vamos a ir a que Doña Rosa con parte de sus ahorros escondidos, hasta cierto límite, lo va a poder poner en circulación y nadie la va a molestar ni cobrar un impuesto por ponerlo en circulación”, explicó sobre su plan de blanqueo para la gente que guarda sus ahorros como se dice habitualmente “bajo el colchón”.Melconian aclaró que ir hacia una economía bimonetaria es parte de un plan integral que continúa elaborando junto a su equipo. “No estamos pensando en un ajuste,La estabilidad, el crédito, terminar de hablar de la ley de alquileres, acceder a una vivienda, ver cómo se resuelve el trabajo y si se puede subir los sueldos, te cambia la vida, y en eso estamos concentrados”, declaró.