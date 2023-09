"Pidió la lista de invitados": insólita interna opositora que cruza a Clarín, La Nación, JXC y los "cancelados" por Milei

COOOOOOORRECTO

Ante las sistemáticas emboscadas y trampas de los distintos programas que operan en favor de Juntos por el Kargo de manera grosera resulta clave tomar recaudos... https://t.co/ov5ESgChX0 — Javier Milei (@JMilei) September 19, 2023

Nunca se pensó cruzar a Milei con Campanella ni con nadie. Eran días diferentes. Exigió saber quiénes serían invitados ese día, durante las dos horas del programa. Exigió que se los bajaran, aunque ni se cruzarían con él. Obviamente, no se aceptó.

Todo lo demás que digan, es… — OB (@osvaldobazan) September 19, 2023

En las últimas horas crecieron las acusaciones entre La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y medios opositores en una interna que encuentra su eje en el candidato a presidente libertario,Hace días Javier Milei participó del programa de Jonatan Viale en LN+, luego de que el canal accediera a que el conductor no hiciera el habitual pase conporque el libertario no quería cruzar a la conductora en vivo. “Hoy no vine al pase con Jonatan porque ya hay gente que ya empieza a cancelar desde mucho antes,, advirtió sólo minutos después en su programa Canosa.Al respecto, este lunes en TN, el periodistareveló que el candidato presidencial pidió lista de invitados para decidir si iba a su programa. “Estoy muy preocupado, me parece que estamos teniendo síntomas que hay que atender.”, contó el periodista.Algo que Milei salió a confirmar a través de su cuenta de X y aseguró son recaudos respecto a la relación del grupo Clarín con Juntos por el Cambio: “Correcto.Y es que desde La Libertad Avanza aseguran que TN le quería “tender una trampa” y cruzarlo con el director macrista Juan José Campanela. Algo que no sucedió en LN+ con Canosa y que deja un poco en claro cuales son las preferencias ideológicas del medio.El columnista de Solo una vuelta nada mássalió a explicar que en realidad la invitación al candidato presidencial y al director de ciene fue en "días diferentes”. “Nunca se pensó cruzar a Milei con Campanella ni con nadie. Eran días diferentes. Exigió saber quiénes serían invitados ese día, durante las dos horas del programa. Exigió que se los bajaran, aunque ni se cruzarían con él. Obviamente, no se aceptó”, explicó el periodista en su cuenta de X.