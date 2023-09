El gol de Massa con Ganancias expuso a JXC y casi lo quiebra en Diputados

Ayer, la apertura de la sesión de la reforma al Impuesto a las Ganancias con una parte del bloque Evolución UCR aportando al quórum desatóEl interbloque opositor se había reunido a la mañana y habían acordado que votarían en contra de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, pero hubo diferencias. Estuvieron quienes pensaron que al interbloque le hubiera venido mejor armar un dictamen superador al actual, un proyecto que baje impuestos pero que compense esa reducción con un recorte del gasto público en otro lado, o mayor recaudación, y que no sea exclusivamente un rechazo por el antikirchnerismo característico de la alianza para quedar bien de cara a las elecciones.Esa disyuntiva quedó saldada por la negativa. En la oficina del jefe de la bancada PRO,, también estuvo el titular del bloque de la Coalición Cívica,que discutieron por dos horas cómo contener fugas y broncas, y decidieron habilitar abstenciones y ausencias.Era una posición improbable ir a favor, aunque Juntos por el Cambio haya realizado spots de campaña asegurando que bajarían los impuestos.para no quedar tan expuestos, lo que desairó al cordobés Rodrigo De Loredo, líder de Evolución en la Cámara Baja."Esta mañana hubo reunión de bloque y Rodrigo había dicho que votaban todos juntos", dijeron en un despacho del radicalismo, y señalaron: "Nosotros ordenamos a los del Nordeste, que no querían acompañar esta postura, pero así no se puede".A esto, se le sumó la presencia de Javier Milei para dar quórum y su discurso en recinto en el que. El mismo discurso que le sirvió a Juntos por el Cambio para posicionarse en campaña, aunque después lo hizo quedar expuesto por estar más preocupados en votar en contra del kirchnerismo que a favor de los ciudadanos.No sólo fueron los referentes de Evolución sino también delel candidato apoyado por Cambiemos en Santa Cruz y próximo gobernador que también se sentaron en sus bancas.Por el contrario, los cuatro de Evolución, donde se esperaban abstenciones, lo hicieron por la negativa. Eso llamó la atención. Un legislador del interbloque resumió el juego de la siguiente manera: “El arreglo de él (por Yacobitti) fue el quórum”.