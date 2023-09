De derecha a derecha: quiénes son los CEOS que perdió JXC y ahora juegan con Milei

La extrema derecha de Javier Milei no sólo le sacó votos a Juntos por el Cambio, sino que traccionó el apoyo de dirigentes, económistas, industriales de la UIA, banqueros, petroleros, grandes exportadores, referentes de la Sociedad Rural (SRA) y cada vez más CEOs que ven en el libertario la posibilidad de vencer a Sergio Massa y fantasean con la idea del libre mercado.El caso más reciente es el deque en la apertura de la muestra Oil and Gas, en La Rural, explicó que "es indistinto que YPF esté en manos privadas o públicas". Este martes participó del almuerzo que el Club del Petróleo le organizó a Milei, es un ex empleado de la YPF de Repsol que, según cuentan quienes lo conocen, sostiene la relevancia de la política petrolera del Plan Houston y banca la privatización, algo que le expresó al propio libertario.Quienes participaron del discurso en el Club del Petróleo contaron que Milei fue reconocido cuando admitió que se retiraba antes del convite para "seguir bajando impuestos". Un rato después, se sentaría en su banca de Diputados a votar en favor de la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.Otro de los conocidos que se volvaron a La Libertad Avanza fue. "A todo el mundo le dice que está con Milei", contó uno de sus colegas en la Unión Industrial (UIA) a Página 12. Este caso es llamativo, porque Rattazi militó, fiscalizó y hasta fue presidente de mesa del PRO, bancando primero a Macri y luego a María Eugenia Vidal.También se plegó a la movida pro Milei el polirubro, claramente enojado con Macri, consideró que las ideas del libertario son valiosas. En paralelo, admitió que en las PASO apoyó, como muchos ceos, al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Y criticó a Bullrich al decir que "le falta liderazgo". Constantini es otro de los empresarios fanatizados con los años del gobierno de Carlos Menem.Uno de los que llegó a Milei vía la Corporación América de Eduardo Eurnekian fue, también,otro de los que les acercó dinero a los libertarios. De esa misma usina salió. En el último mes, Eurnekian ordenó correr al grupo del nexo con Milei, pero ya sus cuadros habían migrado a esas ideas.Y para no quedarse fuera de la ola libertariamantiene charlas mensuales con el libertario. La SRA le puso a Milei muchos candidatos en las provincias, con la cabeza en Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Macri, que tuvo a su hermano compitiendo en Entre Ríos por las filas de la LLA.Pino está decepcionado por el giro de Juntos sobre las retenciones a las exportaciones granarias. "Tengo que ver si lo convenzo a Melconian", le respondió Bullrich al ser consultada por la medida, pero la intervención de la Fundación Mediterránea sobre el plan alejó a Pino todavía más.Todos ellos se suman a el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín, que últimamente está cambiando de bando a más CEOs de JxC. muchos de los ceos que participan del chat Nuestra Voz, creado por Galperín para bancar la candidatura de Macri en 2019, también empezaron a migrar hacia los libertarios.Entre los más relevantes se encuentran esel mayor exportador de cítricos del mundo, también propietario de bodegas y dirigente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Sostuvo por años al macrismo, pero hoy es uno de los autores del sub grupo de Whatsapp "Dolarización", en el cual miembros de Nuestra Voz debaten la agenda de Milei.Hace unas semanas, llevó a Milei a Colonia, donde edifica el "+ Colonia", un polo tecnológico donde quiere llevarse ceos nacionales. Las malas lenguas cuentan que la visita de de Milei se pagó con dos propiedades en el Uruguay.