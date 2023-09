Carolina Píparo: "Probablemente Sergio Massa llegue al balotaje

La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, auguró un balotaje entre Javier Milei y su contrincante de Unión por la Patri, Sergio Massa, tras las elecciones generales del 22 de octubre.“No somos un equipo con Massa en lo absoluto.”, aseguró la dirigente en diálogo con CNN Radio.No obstante, la aspirante a mandataria provincial reveló que prefiere un enfrentamiento a nivel nacional con Juntos por el Cambio en una posible segunda vuelta. “”, manifestó.Pero aclaró: “Los veo absolutamente perdidos y eso no lo disfruto. Veo un espacio autodestruido, perdido. No es un espacio consolidado y con un norte”. “”, sentenció.Respecto a la elección en la provincia de Buenos Aires contó que están trabajando para ganar en primera vuelta. Y para que "el kirchnerismo quede desterrado de la provincia de Buenos Aires"."El gobierno de Axel Kicillof es el no gobierno y el bonaerense quiere se se vaya, es así cómo pensará su voto", consideró la postulante libertaria y sñaló que la provincia necesita cambios estructurales.