Julia Strada: El Tesoro Norteamericano le dijo a Massa que no le va a prestar plata a Milei para dolarizar

En el marco de un fuerte debate por la dolarización, la candidata a diputada nacional de Unión por la Patria y directora del Banco Nación,, reveló que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos “no le va a prestar plata” a Javier Milei para llevar adelante su principal plan económico en la Argentina.“El Tesoro Norteamericano, en una reunión en la que Massa estuvo hace poco en Estados Unidos, le dijo que no le va a prestar plata a Milei para dolarizar”, confirmó Strada en un diálogo exclusivo conEsta revelación cobra fuerza teniendo en cuenta los dichos de Emilio Ocampo, integrante del equipo económico de Milei, quien planteó la creación de un fideicomiso y la necesidad de “pedirle a la abuela que te de joyas y empeñarlas” como una de las maneras de financiar el programa de dolarización.“Vos sabés que te va a llegar una herencia el año que viene, pero necesitás un montón de guita ahora ¿Qué haces? Le vas a pedir a la abuela que te de las joyas y vas a la calle Libertad, las empeñas y le decís ´abuela, no te preocupes porque yo sé que me está entrando la herencia el año que viene y las voy a recuperar´”, graficó Ocampo en una entrevista radial hace cinco meses.En paralelo, Milei dijo que “nunca fue tan barato dolarizar” y estimó que con un promedio de 30 mil millones de dólares puede llevarlo adelante.La directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostuvo a este medio que “esy si te llegan a prestar es para sacarte de encima al FMI”.Y sostuvo que “, billetes físicos y contables”. “Eso te da un tipo de cambio de 3.700 pesos, con esa plata tenés una pérdida de poder adquisitivo en dólares del 90 por ciento”.De esa manera, Strada desnudó las falencias de la dolarización , la principal propuesta de campaña del candidato libertario, al sostener que no podrá utilizar el oro, las reservas en dólares, el Sedesa, la plata del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y los DEG como activos del Banco Central para la conversión de pesos en dólares.“El seguro de depositantes está para evitar una corrida si no estarías usando la guita que sirve para que legalmente los depositantes estén cubiertos, para los argentinos que ahorran. Para el BIS tiene que pedir autorización, hasta donde sabemos no han autorizado esa plata para dolarizarse. Por último, los derechos especiales de giro es la plata que te da el FMI para cancelar el acuerdo. Es muy loco que proponga eso además en la tele cuando sabemos que esa guita no está para dolarizar sino para devolvérsela al FMI”, explicó la economista.“¿Qué le queda a Milei? Oro de divisas, que por la constitución de las reservas al momento en el cual hicimos el informe, es el respaldo de los encajes en dólares de la gente también. O sea, vos vendés eso y te quedás en un esquema de plan BONEX, como decía Massa. Le vas a decir al que quiere retirar sus dólares, lo siento, no tengo, te doy un bono”, añadió.Por último, concluyó en que Milei “nos está mintiendo en la cara a todos”. “Tenemos que seguir de acá al 20 de octubre desenmascarándolo”, enfatizó.