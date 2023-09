Julia Strada: Nuestro programa es ´chau` al FMI, tener soberanía, bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo

Julia Strada, candidata a diputada nacional de Unión por la Patria y directora del Banco Nación, destacó los anuncios del ministro de Economía y candidato presidencial del mismo espacio, Sergio Massa, planteó como clave la necesidad de “generar esperanza” para los próximos cuatro años mediante un programa económico que apunte a una total recuperación sin los “condicionamientos” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y apuntó contra las propuestas de los dos principales adversarios electorales, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.Tras las PASO del 13 de agosto y la sorpresiva victoria de Javier Milei, UP pudo recuperar parcialmente la agenda y marcar el tono de campaña de cara a octubre. Las medidas económicas anunciadas por Massa se convirtieron en protagonistas. Las críticas de la oposición no se hicieron esperar, mientras que los elogios por parte del oficialismo crecieron cada vez más.En un extenso diálogo con, Strada celebró que las medidas sean “palpables” para los trabajadores y no “solo promesas de campaña”. Al respecto, reconoció que en la campaña previa a las PASO no existieron “grandes anuncios” por las discusiones entre el Gobierno y el FMI, a quienes acusó de ponerle a la Argentina “una soga al cuello durante todo el mes de julio”.“No se puede analizar el cambio de actitud de Unión por la Patria y del candidato Sergio Massa si no hablamos del condicionamiento del FMI porque si no haríamos un análisis parcial. El organismo te va poniendo como en un corral y la política es de repente el posibilismo de moverme dentro de ciertos límites”, explicó Strada.Y añadió: “Todas las decisiones involucran plata y uno no puede discutir plata si no mete la variable de quién te dice qué podés y qué no podés hacer con la plata, y el que te dice eso es el Fondo”.En ese sentido, planteó la necesidad de “sacarse al FMI de encima” y defender “la soberanía” del país., resaltó.“La etapa que viene va a ser diferente, obviamente uno nunca puede prever fenómenos como la pandemia, la sequía, una guerra, pero me parece que a la Argentina se le abre un escenario muy distinto”, expresó.Entre la batería de anuncios, se destacan sin duda los más recientes: eliminación del Impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA. Se trata de iniciativas que además buscarán ser perdurables, por lo que se discutirán en el Congreso para convertirse en Ley. Al respecto, Juntos por el Cambio (JxC) ya anunció que rechazará el proyecto de Ganancias por considerar que provocará una “hiperinflación” y “un elevado costo fiscal”.“Quedaron muy acorralados, les salió muy mal, no se lo esperaban. A míporque finalmente hay una cuestión de irresponsabilidad política. A ellos no les importa si vas a aprobar o no una reducción impositiva para el 10% de las y de los trabajadores”, enfatizó Strada sobre la actitud de una coalición que tiene como candidata presidencial a Patricia Bullrich.De hecho, la economista sostuvo: “Lo que me parece increíble es que con tal de que a Massa no le vaya bien, dicen una cosa y después otra. De todas maneras, no es contra Massa, es contra este proyecto que es Unión por la Patria”.Así, expuso a esa postura como “uno de los hitos de la pérdida de credibilidad de Cambiemos”. La eliminación de Ganancias fue una promesa de campaña en 2015, que no solo no cumplieron sino que duplicaron el porcentaje de trabajadores que pagan dicho impuesto.“Toda transferencia de ingresos genera costo fiscal, pero. Si se eliminan todos los impuestos al comercio exterior, o sea, retenciones, termina siendo 3,7 veces más costosas en términos fiscales que la eliminación del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. Las medidas que ellos proponen son para los ricos”, aseguró como respuesta a uno de los argumentos del partido amarillo.A su vez, desmintió el riesgo de una hiperinflación: “Si llegáramos a tener ese problema no va a ser por las razones que ellos plantean, va a ser porque tenemos una corrida. Por eso todos los esfuerzos del equipo económico de Unión por la Patria tienen que ver con juntar dólares. La acumulación de dólares es la única manera que tenés de frenar la suba del dólar, una devaluación fuerte y un proceso de hiperinflación”.Con respecto a ese punto, recordó que “la oposición denunció hiperinflación en varios momentos”. “Durante la pandemia, Milei y también otros economistas de la oposición decían que la emisión monetaria para financiar la pandemia iba a generar hiperinflación. No sólo no pasó sino que la inflación de la pandemia fue más baja que la de Macri, tuvimos 36%. En segundo lugar, denunciaron la hiperinflación a inicios de este año, al hablar del plan bomba de Massa en relación a la deuda del Tesoro. Eso tampoco ocurrió”, indicó.En este marco, habló sobre cómo compensar la falta de ingresos provenientes de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y el IVA: “Hay una serie de discusiones que están existiendo y que irán apareciendo en breve, pero sí puedo decir que para mí tiene que ser conporque la verdad es que vos tenés siempre dos maneras, que lo paguen todos o que lo paguen una parte”.Sin duda la propuesta de Javier Milei cobró más relevancia tras su victoria en la contienda electoral del 13 de agosto, pero también cosechó más cuestionamientos. Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) -escrito por Julia Strada- analiza la medida, que el candidato libertario utiliza como “caballito de batalla”.La economista explicó para este medio los motivos por los cuales Milei no podría utilizar el oro, las reservas en dólares, el Sedesa, la plata del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y los DEG como activos del Banco Central para la conversión de pesos en dólares. Vale aclarar que cada uno de esos puntos fueron mencionados por el propio candidato de La Libertad Avanza en una entrevista para TN el 16 de agosto.“El seguro de depositantes está para evitar una corrida si no estás usando la guita que sirve para que legalmente los depositantes estén cubiertos, para los argentinos que ahorran. Para el BIS tiene que pedir autorización, hasta donde sabemos no han autorizado esa plata para dolarizarse. Por último, los derechos especiales de giro es la plata que te da el FMI para cancelar el acuerdo. Es muy loco que proponga eso además en la tele cuando sabemos que esa guita no está para dolarizar sino para devolvérsela al FMI”, explicó la directora del CEPA.“¿Qué le queda a Milei? Oro de divisas, que por la constitución de las reservas al momento en el cual hicimos el informe, es el respaldo de los encajes en dólares de la gente también. O sea, vos vendés eso y te quedás en un esquema de plan BONEX, como decía Massa. Le vas a decir al que quiere retirar sus dólares, lo siento, no tengo, te doy un bono”, añadió.También se refirió al uso de las Leliq: “Emilio Ocampo dijo que va a agarrar las Leliq, que es la plata de los plazos fijos de la gente, y las va a poner en un fideicomiso. Ese fideicomiso lo va a garantizar con acciones de YPF y con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Luego se explayó más y manifestó que eso es empeñar las joyas de la abuela, que con eso va a ir a pasar la gorra, va a buscar que otros le presten. Es muy raro que los organismos multilaterales de crédito te presten de esa manera, si te llegan a prestar es para sacarte de encima el Fondo, no para dolarizar”.De esta manera, sostuvo que “con suerte juntas 6.400 millones de dólares para convertir todo, billetes físicos y contables”. “Eso te daen dólares del 90%, se te va 18 lucas el asado y 7 lucas del kilo de pan”, precisó.Consultada por la insistencia de Milei en la dolarización, Strada opinó: “Es el núcleo de su propuesta económica no porque la vaya a implementar sino por la ilusión que genera. Para mí no es esperanza, para mí es ilusión, es un engaño. Si llegó a generar algún tipo de perspectiva de futuro fue porque propuso e ilusionó con la dolarización, todo lo demás secundario”.En ese sentido, explicó el caso de Ecuador, la única referencia de La Libertad Avanza para defender la dolarización en Sudamérica. “Es el único país mediano, todos los demás son países chicos, que podría compararse con Argentina. Allí se consolidó una política regresiva y no ganaron más guita los ecuatorianos. Es cierto que tuvieron una política de menor inflación, pero la menor inflación no les generó mejor poder adquisitivo, típico de los 90 en Argentina”, sostuvo.“A la ilusión se la contrarresta explicando.No vamos a resolver en un mes y medio los problemas de ingresos que tiene la Argentina de hace no solo 4 años, de hace por lo menos 8, pero sí vamos a marcar para dónde tiene que ir Unión por la Patria si ganamos las elecciones”, resaltó.Por último, desestimó la intención de Milei de eliminar al Banco Central: “Nadie va a prender fuego al Banco Central. Ahora que se rodeó de la casta que gobernó en los 90, lo que quieren hacer es política monetaria ortodoxa y eso es reducir la emisión monetaria”., y lo entiendo, estamos en un contexto donde hay una sensación de que nada va a alterar este estado de ánimo y hay mucho pesimismo. Pero él conmueve diciendo cosas que no las va a poder hacer, por eso también nuestra tarea es explicarlas”, consideró.Otra de las propuestas planteadas por un sector de la oposición, en este caso el que encabeza Patricia Bullrich, vislumbra más semejanzas que diferencias con la dolarización de Milei. No obstante, la exministra intenta con el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian una salida mediática para pregonar sus ideas económicas. Así lo deja en claro la titular del CEPA en diálogo con“La dolarización que requiere una devaluación mediante así como la propuesta de Melconian que también va a devaluar, tienen como objetivo licuar poder adquisitivo, disciplinar a la clase trabajadora y también licuar pasivos”, aseguró Strada, y opinó que “la dolarización es un camino de ida, no se vuelve más”.En ese sentido, apuntó contra el ministro de Economía de Bullrich en caso de llegar a Casa Rosada: “Lo que propone es un engendro, es, en donde claramente vas a terminar acentuando la debilidad del peso y la preferencia por el dólar”.“No explicó qué es la economía bimonetaria y cómo lo haría, con lo cual muchos fideos con tuco, pero yo no lo entendí. Lo vengo escuchando y todavía no entendí de qué va la propuesta. Lo de Milei es más claro”, lanzó.Luego, concluyó en que Unión por la Patria propone "salir del bimonetarismo porque en el largo plazo es peso o dólar, peso fuerte o perdemos soberanía, no hay término medio".