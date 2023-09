Luis Juez calmó un incidente contra periodista tras una pregunta incómoda a Macri

Macri dio la nota otra vez. En un episodio que puso de manifiesto la tensión en una conferencia de prensa en Jesús María, el ex presidente Mauricio Macri respondió de manera tajante y soberbia a una pregunta incómoda formulada por el periodista Luis Sánchez, de radio La Ronda. La pregunta giraba en torno al préstamo tomado por Macri durante su gobierno con el FMI.

Macri respondió una pregunta incómoda con ironía, y no se bancó la reacción respetuosa del periodista que casi termina preso. Así son cuando salen de sus zonas de confort y de preguntas pautadas.

El periodista le recordó que fue el propio Macri - el ex presidente decía que el Gobierno actual había empeorado la situación de deuda de nuestro país - quien tomó la deuda y quería su versión sobre la supuesta violación del Estatuto del FMI al brindar el prestamo por más de 45 mil millones de dólares.Sin embargo, el incidente no terminó allí. Una vez fuera del lugar, Sánchez buscó obtener más detalles y explicaciones del ex presidente, lo que provocó la reacción negativa de quienes lo acompañaban. La situación se volvió aún más tensa cuando algunas personas cercanas a Macri expresaron su descontento de manera agresiva hacia el periodista y también se acercaron fuerzas policiales.Hasta el propio el senador y ex candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, tuvo que interviner para calmar la situación y evitar que el periodista sufriera algún tipo de perjuicio o enfrentamiento más serio., dijo el legislador cordobes.