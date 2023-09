Ganancias: el Senado empieza el debate este jueves

Luego de un extenso debate en laen donde los legisladores referenciados con Unión por la Patria consiguieron captar voluntades de otros espacios, obtuvo media sanción el proyecto de ley que busca eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, lo que elevaría el piso a más de $2 millones mensuales. Ahora la propuesta impulsada porse debatirá en el Senado.Este jueves ingresaría a lael proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja. La intención del oficialismo es poder garantizar un rápido dictamen que habilite a su votación en el recinto a partir de la semana próxima.Aún no queda claro los acompañamientos que pueda llegar a tener Unión por la Patria en el Senado, dado quey el-los dos espacios que votaron a favor del proyecto en Diputados- no cuentan con senadores nacionales. Sin embargo, de replicarse el apoyo de los legisladores provinciales, que en la Cámara Alta están representados por el bloque de Unidad Federal, el oficialismo tendría mayoría.Otro de los temas abiertos en la Comisión de Presupuesta y Hacienda es otro proyecto que obtuvo media sanción:. La iniciativa establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE y el IPC. Otro de los condicionantes es que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25%.El proyecto de ley impulsado por el equipo económico de Sergio Massa -y aprobado este martes en la Cámara de Diputados- plantea que el impuesto a las ganancias (cuarta categoría) cambie de nomenclatura por la de Impuesto a los "Mayores Ingresos", el cual solo será abonado por quienes obtengan ingresos mensuales superiores al nuevo piso del tributo, el cual fue fijado en $1.770.000 (equivalente a 15 salarios mínimos, vital y móvil). Sin embargo, llegaría a $2 millones con el ajuste que se debatirá la semana próxima en la reunión del Consejo del Salario.el valor del salario mínimo dos veces por año. El salario anual complementario, o aguinaldo, estará exento del pago del tributo.Para los empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, habrá un tratamiento especial. El objetivo del proyecto es, según el Gobierno,