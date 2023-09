Anunciaron paro de todas las líneas de subte para este viernes a la tarde

Los metrodelegados advirtieron que esta tarde realizarán un paro en toda la red de subtes y en el Premetro en el marco del conflicto por la presencia de asbesto en la red y la reducción de la jornada de trabajo.De acuerdo al comunicado, la interrupción de todas las líneas de subte y el premetro comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre. La medida de fuerza responde puntualmente a discusiones por las paritarias que no llegaron a buen puerto."Emova y el Gobierno de la Ciudad rompieron la mesa de negociación donde se discuten paritarias, condiciones de trabajo, la reducción de la semana laboral y desasbestización, convocando a una audiencia sin la presencia de nuestro sindicato y firmando un acuerdo con una organización que no representa a los trabajadores del subte y el premetro", comunicaron los metrodelegados.“Le pedimos disculpas a los usuarios por las molestias que estas medidas puedan ocasionar, que no pudimos comunicar con la suficiente anticipación por responsabilidad de esta decisión unilateral de la empresa EMOVA y el GCBA”, finaliza el comunicado de prensa firmado por Roberto Pianelli y Néstor Segovia, secretarios General y Adjunto de la AGTSyP respectivamente.El conflicto del sindicato de trabajadores del subte tiene dos ejes: la presencia de asbesto en los vagones -un elemento perjudicial para la salud- y el pedido de reducción de la jornada de trabajo, que el gremio pide disminuir de 36 a 30 horas semanales.