"Mi mamá me dijo que bajan tendencias ideológicas": las razones de Marra para cerrar medios públicos

El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA),, afirmó que en caso de ganar las elecciones cerraría o vendería los medios "de gestión pública", con programas como Pakapaka "que bajan tendencia ideológica" y fue fuertemente repudiado. Además, defendió al colonialismo español.En una entrevista para IP Noticias, se mostró en contra de la continuidad de la señal infantil que es parte de los medios del Estado nacional. "¿Pakapaka? ¿Pakapaka es el dibujito animado que baja ideología?", se preguntó Marra cuando le consultaron sobre el canal para niños. Tras algunos segundos en los que demostró no tener conocimiento directo de su contenido comentó con una pizca de sarcasmo y algo confundido con Zamba, que surgió en esa emisora. "¡Ah! ¿Es un canal, Pakapaka? ¿Y bajan ideología establecida sobre historia y eso?", siguió."No sé, mi mamá, que es profesora de historia, me dijo. Yo no lo miro, no tengo hijos chiquitos...Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia, y me dice que cuentan la historia de una manera particular. No soy un especialista en Pakapaka, perdón", señaló.Y luego, consultado sobre si cerrarían la señal, sostuvo: “Por supuesto. O lo venderíamos. Si es rentable, seguro alguien lo va a pagar”.“Todos están en su derecho de contar su historia, ¿estamos de acuerdo? Que no lo hagan con mis impuestos”, remarcó.En ese contexto le preguntaron por la TV Pública y respondió de la misma forma: “Seguramente también puede ser una alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en la Argentina”.Prefiero que haya más escuelas y menos televisión pública”, expresó el candidato a alcalde porteño con un furcio.Y continuó interrumpiendo a la periodista: "¿Vos viste lo que es el edificio? ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de cien metros... pfff. Está re bien ubicado ATC. Sería un re negocio... para los chicos que no tienen dónde tener vacantes”.Tras lo que trabajadores, funcionarios y dirigentes políticos salieron a repudiar las declaraciones del legislador porteño. "pero también de cómo abordar otros derechos centrales como la educación o la salud pública", cuestionó la comisión interna de los trabajadores de la TV Pública que están nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).El gremio, por medio de sus redes sociales, reafirmó la necesidad de continuar "bregando por".En diálogo con el periodista Tomás Méndez por el canal Extra, Marra se refirió a la idea de sus razones para cerrar Pakapaka: "¿Sabés lo que me dijo un chico una vez? Que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y que los argentinos eran los buenos".Méndez le repreguntó "¿Y a vos qué te parece?" y el libertario respondió: "Que no. Pakapaka cuenta esas cosas. Vos creés que los españoles eran los malos. Buenos te cuento, yo soy español tengo pasaporte español, mis abuelos son españoles, mis abuelos no eran malos y yo no soy malo"."Mirá, ¡yo soy español! ¿Sabés cuál es el tema? Eso es un juzgamiento, entonces ¿Qué pasa? Yo soy parte de un país que hizo las cosas mal, no entiendo a dónde quieren llegar. Es la historia contada de una manera, a mi me la contaron de otra", señaló enojado."A mi me contaron que este es un país que en su constitución nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Mis abuelos son migrantes, vinieron de España, nacieron mis padres y después yo. Está mal contada la historia, no me gusta como está contada, no me gusta la parcialidad que le ponen a Pakapaka", cerró.