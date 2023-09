Insólito: Macri culpó a Massa por "detener cambios" de su gobierno mediante "su habilidad para el mal"

El expresidentevolvió a apuntar este martes contra el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, al señalar que "tiene una gran habilidad para el mal” por "detener cambios" del gobierno macrista.Macri recordó que en su libro le dedicó una parte importante a critcar las actitudes que tuvo Massa en su Gobierno. “En Primer Tiempo l”, dijo el exjefe de Estado en diálogo con TN.“Enroscó a medio Gobierno nuestro; los tenía a todos enloquecidos”, consideró el fundador del PRO y agregó que “En ese sentido, el exmandatario le pidió a los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), sobre“Al menos hasta que termine la campaña”, solicitó en referencia a las declaraciones del ministro de Economía y candidato que aseguró que en su potencial Gobierno tendría "ministros radicales y peronistas que hoy están en el PRO". También, el exmandatario se refirió a: “No se podía poner un candidato a dedo, había que hacer una primaria. No fue feliz, no fue lo que uno quería, pero también hay un problema de fondo que es que la Argentina no tiene cultura de primarias”. “Acá las primarias son tensas y las rivalidades son muy próximas. En Estados Unidos se matan y no pasa nada, no afecta en el voto”, afirmó., conisderó el líder amarillo en referencia a la fuga de votos hacia Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza.Para Macri “no hay que creer en las encuestas, pero sí en los tracks, que son mediciones diarias que marcan una tendencia”, según explicó. “La última semana antes de las primarias el voto de JxC cayó y la intención de voto de los libertarios subió”, precisó. El expresidente pronosticó que “el voto se va a mover” y eso beneficiará a JxC.“Va a haber un respiro de cara a la segunda vuelta. Se va a perfilar que posiblemente vamos a gobernar nosotros cuando vayamos a la segunda vuelta con Milei”, subrayó Macri, quien reiteró su apoyo a Bullrich.Si bien se negó a adelantar a quién votará si se presenta un escenario de balotage entre Milei y Massa volvió a enviarle elogios al candidato libertario: “. “Pero no me gusta la intolerancia a la critica”, advirtió Macri, quien además contó que el candidato más votado en las primarias lo escucha y se ríe cuando él le comenta estas críticas en los diálogos que mantienen.