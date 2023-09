Milei canceló una entrevista con la CNN y el periodista salió a cruzarlo: "Su equipo decía que lo iban a guardar 10 días"

En el marco de la campaña electoral, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, canceló a último momento una entrevista con la cadena de noticias estadounidense CNN y el periodista salió a cruzarlo fuerte. "Su equipo decía que lo iban a guardar 10 días", manifestó.“Hubo una situación muy peculiar con Javier Milei, él me ha confirmado una entrevista antes de llegar a la Argentina. Estaba reconfirmada, tanto así que durante el viaje veníamos con toda la tranquilidad y menos de un día antes se cancela misteriosamente. ¿Por qué digo esto? Porque Milei no nos dió la razón”, señaló el reconocido periodista Fernando del Rincón durante la editorial que daba inicio a una entrevista a Patricia Bullrich.“Algo me enteré por ahí que su equipo decía que lo iban a guardar 10 días. ¿Dónde lo van a guardar?, ¿por qué? La respuesta es muy importante para los Argentinos, porque a uno lo guardan por protección, es decir seguridad, por salud, o para no arriesgar los puntitos que tiene”, cuestionó el conductor.Y agregó: “Si es un tema de salud sería importante saber dónde es que guardan a Milei. Que pena que su equipo no tenga la transparencia de dejarme saber porque si hay algo de fuerza mayor dejénlo saber y guardamos el secreto, pero lo que han hecho no se hace”.“El espacio sigue abierto, por supuesto. Ojalá tenga el tiempo y ojalá yo también lo tenga para venir de Estados Unidos otra vez acá. Esa es otra de las grandes preguntas: ¿coincidiremos en agendas?”, concluyó Rincón.Desde el equipo de Milei indicaron a LA NACION que inicialmente la entrevista estaba pautada para el lunes pasado, pero el conductor canceló el encuentro por motivos de índole personal. “Se reprogramó para el martes, pero surgieron cuestiones personales irreemplazables, como la reunión con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley”, argumentaron.