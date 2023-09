La Pampa: la juventud radical alineada a Losteau blanqueó que no votará a Bullrich

La Franja Morada de La Pampa, que a nivel nacional juega con el sector de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti,"Se está diciendo que la UCR se representa en Bullrich y la realidad no es así.", afirmó a Diario Textual el secretario general de la Franja Morada pampeana, Marcelo Bessone.El radical señaló que "los cierres a nivel nacional se dieron entre muy pocas personas, entre algunos radicales y algunos del PRO.Hay algunos que son orgánicos y no les queda otra que apoyar, pero seamos sinceros,", insistió el dirigente, que avisó que en su caso se inclina por anular el voto y evitó responder que haría en caso de un ballotage entre Massa y Milei.En el mismo sentido, el secretario de prensa de la agrupación, Román Escobedo, explicó que fijaron la postura de no apoyar a la candidata del PRO. "y me parece que el radicalismo pampeano tampoco tiene que ser rehén de estas cuestiones", afirmó a Radiokermés.Las declaraciones de los dirigentes pampeanos van en línea con la tendencia de un sector del radicalismo de tomar distancia de Bullrich y acercarse a su contrincante de Unión por la Patria Sergio Massa.