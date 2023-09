Massa celebró la eliminación de Ganancias y encabeza un acto en el Congreso

, celebró anoche el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria,en una sesión presidida por Cristina Kirchner, la aprobación de la eliminación del tributo para la llamada "cuarta categoría", por lo que ahora sólo lo seguirán pagando menos de cien mil personas entre ejecutivos de empresas, altos funcionarios y jubilados de privilegioEl candidato encabezará esta tarde una gran movilización que la CGT, la CTA y los movimientos sociales organizaron como modo de festejo a la sanción, junto al reconocimiento a todas las demás medidas de recomposición de los ingresos tomadas en los últimos días para hacer frente al pico inflacionario., fue el eslogan que instaló el oficialismo a lo largo del rápido tratamiento que tuvo el proyecto en el Congreso, de apenas dos semanas. Todo un logro en un Congreso que desde hace tiempo se caracterizó por la falta de acuerdos.ironizó la vicepresidenta al recibir a los senadores de la oposición que ingresaron al recinto luego de que el oficialismo consiguiera quórum con 38 legisladores.Los mismos 38 que terminarían votando la iniciativa contra 27 de Juntos por el Cambio y la schiarettista Alejandra Vigo.El argumento repetido por los representantes de la oposición fue que se trataba de una medida electoralista, inflacionaria y que desfinanciará a las provincias, dado que se trataba de un impuesto coparticipable.. Pero les resultó muy complicado convencer acerca de porqué algo que habían promovido una y otra vez -incluso fue una de las promesas incumplidas de la campaña de Mauricio Macri en 2015- ahora veían mal.“Estoy absolutamente orgulloso de que mi amigo el ministro haya tomado esta decisión. No cualquiera toma esta decisión en el momento y las circunstancias que estamos viviendo”, sostuvo el senador y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, aliado del oficialismo. En el cierre, el jefe de la bancada del oficialismo, el formoseño José Mayans, se encargó de desbaratar los argumentos opositores. Por ejemplo, planteando que ellos se enojaban por no haber sido consultados antes del envío del proyecto cuando Macri tomó una deuda sideral con el FMI por decreto, lo mismo que la que "Messi" (en referencia al ex ministro Luis "Toto" Caputo. bautizado "el messi de las finanzas" por el entonces jefe de gabinete Marcos Peña) tomó a 100 años. Y si hacían todo ese lío por un punto de coparticipación que se perderá sin Ganancias a los trabajadores, no quería pensar qué sucederá cuando Javier Milei la elimine de un plumazo como promete, algo que consideró inconstitucional.Los sindicalistasfestejaron en los palcos, desde donde surgió la marcha peronista, apenas concluida la votación, celebró la CGT en un comunicado. "Esta CGT entiende este triunfo de los trabajadores como un punto de inflexión en nuestro país hacia una mejora real y significativa del poder adquisitivo, y en la misma senda va el proyecto de ley 'Compra sin IVA' que deseamos se apruebe rápidamente", concluyeron. Por tercera vez,Hoy, a partir de las 14.30, se reunirán frente al Congreso.Junto a los gremios de la central se movilizarán los de la CTA y las organizaciones sociales afines al oficialismo como el, que acompañaron con entusiasmo el proyecto pese a que representan sectores de menores ingresos.. El último índice de pobreza y el nuevo ascenso del dólar blue son nuevas alertas en el comando económico.Desde hace unas semanas, Massa puso como eje de su mensaje la recuperación de los ingresos de los trabajadores y jubilados, un objetivo que pudo acompañar con medidas.En su equipo entienden que, por lejos, es el candidato más formado para la presidencia y que eso quedará claro durante la discusión.