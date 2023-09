Un ex candidato a presidente de Banfield envuelto en un nuevo episodio de violencia de género

En un lamentable hecho fue reportado un nuevo episodio de violencia de género que involucra al empresarioSilvio Villaverde, quien previamente se desempeñó como candidato a presidente del club Banfield y es conocido por ser el propietario de la poémica ex Clínica 2 de Abril, hoy rebautizada "Sanatorio del Parque", ubicado en Lomas de Zamora. Un centro de salud que ha estado bajo la lupa debido a diversas irregularidades y múltiples casos de supuesta mala praxis médica.En tanto, Villaverde se suma una nueva denuncia por violencia contra las mujeres. No se trata del primer incidente de este tipo que involucra a Villaverde. Previamente, enfrentó acusaciones en varias causas penales, incluyendo delitos de violencia de género, abuso, abandono de menores y estafa. Uno de los testimonios más notorios proviene de la ex presidenta del Taladro, Lucía Barbuto. La dirigente ha declarado públicamente sobre el comportamiento de Villaverde, afirmando:Ahora se suma el hostigamiento contra la actual presidenta de la Agrupación "Unidos por Banfield", Sabrina Belén, quien asumió su mandato en 2021 y ha declarado: "dijo a Data Clave.Belén ha afirmado que Villaverde está en una constante lucha de poder contra las mujeres que lideran la agrupación. Ha destacado que estas tensiones surgieron poco después de que la agrupación defendiera a Villaverde de acusaciones previas de violencia de género.En un acto de autocrítica, Belén ha señalado: