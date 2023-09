Milei respaldó a Krause tras sus repudiables dichos sobre el Holocausto

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, respaldó a su asesor en educación, Martín Krause, tras sus repudiables declaraciones sobre el Holocausto."Los opositores que se están montando a la cancelación de un hombre intachable como Martin Krause en este país repleto de corruptos, delincuentes y asesinos por una frase desafortunada por la que se disculpó nos están confundiendo con uno de ellos", publicó Milei en las últimas horas en su cuenta de la plataforma X (exTwitter).Y agregó: "Nosotros no entregamos gente buena por errores. Menos a pedido de una banda de inmorales que quieren destruir el nombre de una persona por razones políticas".Ayer, Krause -el principal asesor de Milei en materia de educación- comparó al Estado argentino con la Gestapo, la Policía secreta del régimen de la Alemania nazi, al sostener que, por una cuestión de "ineficiencia" los argentinos "habrían matado a muchos menos judíos" de los que murieron asesinados durante el Holocausto, lo que generó repudio de dirigentes del oficialismo, la oposición y entidades judías."Todo sistema obligatorio y compulsivo termina siendo un sistema de adoctrinamiento y es lo que me parece lo peor y más preocupante. La idea nuestra es liberar la capacidad de que la gente pueda ofrecer servicios educativos de todo tipo. Hay un manto de regulaciones que lo impiden", manifestó Krause en un panel, organizado el jueves por la noche por la Universidad Torcuato Di Tella, que incluyó referentes de los tres espacios políticos mayoritarios.Al evaluar de forma negativa a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), que se utilizan en Argentina para determinar el piso de lo que deben aprender los alumnos, Krause apuntó: "¿Imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos? ¿No hubiera sido mucho mejor? En vez de matar seis millones de judíos, seguramente hubieran sido mucho menos porque hubiera habido ineficiencias de todo tipo".Esos dichos le valieron el repudio de la DAIA y de referentes políticos de todos los espacios que compiten en las elecciones del 22 de octubre, quienes condenaron la banalización del Holocausto.Por su pate, Krause publicó hoy en sus redes sociales un pedido de disculpa: "Pido las disculpas correspondientes y agradezco a quienes me lo señalaran".