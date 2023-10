Sin nadie que lo replique, Schiaretti debatió poco y habló de Córdoba: "Vengo a proponer lo que ya hicimos"

El gobernador saliente de Córdoba y candidato a presidente por Hacemos por nuestro País, Juan Schiaretti, participó del debate presidencial 2023 y utilizó su rol para enfatizar una y otra vez en que su propuesta para la Argentina se sostiene en repetir su gestión en su provincia pero a nivel nacional

Esa estrategia le valió al "Gringo" convertirse en una de las tendencias en redes sociales respecto del debate, ya que, principalmente en X (ex Twitter) no le perdonaron su descripción de la realidad de la provincia, lo compararon con un promotor turístico o un candidato a gobernador, y hubo burlas por el hecho de que ninguno de los otros aspirantes presidenciales usó ni una de sus chances de derecho a réplica para cruzar al cordobés., dijo en el inicio Schiaretti, conceptos que, por separado, fue repitiendo una y otra vez a lo largo de las dos horas de debate.El dirigente del peronismo cordobés criticó este domingo los "privilegios del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)", prometió "equilibrio fiscal" en caso de llegar a la primera magistratura y acusó a Juntos por el Cambio (JxC) y a Unión por la Patria (UxP) de "destruir la economía"., acusó, y agregó con foco enque "no es necesario un ajuste".Sostuvo que "hay que terminar con los subsidios que benefician al AMBA, el déficit público y la evasión impositiva, que es la más grande de Latinoamérica" y remarcó que es necesario "tener un Banco Central que no financie al gobierno"."El Banco Central lo debe conducir la oposición y con un tipo de cambio libre y competitivo", dijo, diferenciándose de Milei pero pareciéndose a Bullrich, y agregó: "Si tenemos cero déficit fiscal, vamos a generar confianza y a reducir la inflación".Sobre la propuesta educativa, Schiaretti resaltó la política que llevó adelante en Córdoba, sostuvo que "la repitencia es del 6%" y enfatizó que el salario docente "es el más alto del país"."La educación es la que hace libre a las personas y la que promueva la ascensión social. Hay que garantizar la educación libre y gratuita", aseveró. A la vez, destacó la implementación del "boleto e Internet" gratuito para los estudiantes.Luego, en el bloque de derechos humanos, indicó que "son un patrimonio de los argentinos" y recordó que fue víctima de un atentado durante la dictadura., dijo.Luego el contador apuntó contra Bullrich sobre los espionajes a dirigentes políticos opositores., dijo el mandatario.Para finalizar, Schiaretti resaltó que "es mentira" que Argentina está "condenada al fracaso" y sentenció: "Es mentira que estamos condenados a la inflación. Es mentira que estemos condenados a ser gobernados por la griet. Los candidatos de la grieta fracasaron. Yo ofrezco mi experiencia de gobierno".