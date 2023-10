Massa se centró en propuestas y dejó un mensaje: "A la urna no vayas con bronca y odio, andá con esperanza"

En el primer debate presidencial, el candidato a presidente de UP se impuso como quien más propuestas esbozó. Tuvo choques con Milei y Bullrich y, pese a ser a quien más le salieron al cruce, salió airoso., dijo.En uno de los primeros ejes temáticos, Massa expresó que “la educación es un derecho de todos y todas, tiene que ser pública y gratuita. La educación es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país, porque construye el valor más importante que tiene una sociedad que se llama capital humano. La educación, además, es el instrumento más importante de movilidad social ascendente. Es el que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser presidente, como es mi caso”., sostuvo.Asimismo, propuso que de ser presidente podría aplicar un “plan de alfabetización de primero a tercer grado, para que nuestros chicos vuelvan a aprender a leer y se acostumbren a leer. Además, estamos planteando matemática, robótica, programación e inteligencia artificial como materias obligatorias en cuarto y quinto año, así como la duplicación de las escuelas técnicas para que nuestros pibes tengan salida laboral”.“En materia universitaria, te quiero contar que estamos planteando un punto y medio del PBI para ampliar la oferta universitaria, no como ellos que te la quieren cobrar”, polarizó con los candidatos de la derecha, y especialmente con Javier Milei, quien propone el sistema de voucher educativos chileno. Al tiempo que destacólanzó al realizar una referencia para la narrativa cambiemita contra los ‘pocos días de clase’., señaló al cerrar sus dos minutos de exposición.El que podría haber sido su punto conflictivo por obvias razones se llevó todos los derechos a réplica, pero mostró un Massa sólido, con respuestas para todo: “tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina”., reconoció. “Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo”, destacó.Asimismo, enumeró las propuestas que maneja en materia de economía:resaltó.“Además, vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones”, detalló. Al tiempo que insistió en el tema impositivo: “La misma reducción de impuestos que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica”. “Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano”, resaltó.El bloque de Derechos Humanos y Convivencia democrática, uno de las principales preocupaciones de los civiles que votaron para establecer cuáles serían los ejes del debate, se vio marcado por -lejos de mantenerse distante de su vicepresidenta de la casta militar- un Milei que cuestionó cifras del genocidio de la dictadura de los ‘70 y planteó la teoría de los dos demonios: “En primer lugar quiero agradecerle a la gente, este tema lo incluyó el voto de la gente en la agenda porque había algunas fuerzas políticas que no lo querían incluir, a pesar de que debe ser una política de Estado”. “Y quiero, en primer lugar, contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia”, comenzó su alocución el candidato presidencial.precisó.Asimismo, detalló que “para eso necesitamos apelar a la convivencia democrática y a los grandes acuerdos. Muchas veces fui muy criticado por mi capacidad de diálogo, muchas veces fui vapuleado por dialogar con todos los sectores. Hoy quiero aprovechar el capítulo de convivencia democrática para insistir, el 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Nadie puede sorprenderse porque vean en mi gobierno a sindicalistas o empresarios, a trabajadores o comerciantes, porque vean a sectores liberales, radicales o del PRO, porque en definitiva el desafío que tenemos es construir políticas de Estado. La convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda deben ser un compromiso de toda la dirigencia de la Argentina”.Finalmente, el también ministro de Economía, utilizó su minuto de cierre para hablarle al electorado: “Quiero aprovechar este minuto para hablar con vos, que sé que sentís el dolor y la frustración de que las cosas no van bien, de que la plata no alcanza.Quiero decirte que la Argentina tiene tres caminos. Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado. El otro es un salto al vacío y la locura. Y después, un camino de producción y trabajo”.Agregó entonces que, concluyó.