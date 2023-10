Debate presidencial: con la economía en el centro y todos medidos, Massa se posiciona como el ganador y Bullrich, perdida

el 26,2 % de los encuestados respondió que fue Sergio Massa , mientras que un 22% respondió que el ganador fue Javier Milei y un 19,2% aseguró que fue Patricia Bullrich.

En el debate presidencial, que tuvo como tema central la economía, el candidato de Unión por la Patria,, mientras su contrincante de Juntos por el Cambio,. El libertario Jaunque con dichos que le valieron varias críticas tras reivindicar a la dictadura y justificarla en términos similares a los que utilizó el dictador Jorge Rafael Videla.Así lo estableció una encuesta realizada por Circuitos a nivel nacional el 1 de octubre de 2023 tras el debate a personas de entre 16 años y más en condiciones de votar, residentes en Argentina y televidentes del Primer Debate Presidencial en el rango horario de las 21.30 y las 23.30. Ante la consultaEl 16,3% de los consultados sostuvo que la ganadora fue la candidata del Frente de Izquierda, hizo hincapié sobre los derechos humanos y buscó puntualizar en la agenda progresista. También fue la candidata que mejor distribuyó los derechos a réplica para cuestionar los discursos de los demás postulantes en las diferentes exposiciones.Mientras que, Hacemos por la Patria, se recostó en su gestión como gobernador de Córdoba, lo que redujo el impacto de su participación y quedó último con el 4,6%. De los consultados, el 11,4% respondió que aún no sabía quién había ganado el debate.Si bien en la primera parteEn materia económica aseguró que impulsará la creación de "una moneda digital argentina" y reiteró que en caso de ganar las elecciones encabezará un Gobierno de "unidad nacional" en el que participarán "sindicalistas, empresarios, radicales, liberales o del PRO", además insistió en llamar una "política de Estado" para rediscutir el acuerdo con el FMI.Según el análisis del experto en opinión pública Enrique Zuleta Puceiro, titular de OPSM, para Infobae: “Sergio Massa llegó muy tenso. Creo que ha estado viviendo situaciones tremendas en estas últimas semanas. La segunda parte se soltó y fue tal vezExplicar eso creo que es importante en una Argentina que está anhelando un proceso de unidad nacional”.Durante el debate, el candidato de UP también le advirtió a los votantes que el país se encuentra ante una encrucijada en la que deberá elegir entre "tres caminos": "Uno ya lo conocemos y es la vuelta al pasado", por Juntos por el Cambio; el otro representa un "salto al vacío y la locura", por el modelo ultraliberal de Javier Milei, y un tercer camino de "producción y trabajo", donde ubicó a UP.En ese sentido, llamó a consolidar el "trabajo y la distribución del ingreso como valores centrales" y le pidió al votante "no ir con bronca y odio" sino con "esperanza". En el segmento del cruce entre candidatosy descalificaciones, a lo que el postulante libertario debió reiterar sus disculpas y atribuyó esos dichos a un tiempo en que no estaba "en política".Como señala la encuesta de Circuitos para los televidentes el ministro de Economía fue el ganador. Mientras que para los expertos en opinión pública el candidato salió más airoso que el resto. “Quizás el formato no permitió que el resto pudiera aprovecharse. En los tres que están disputando la pelea me parece que Massa logró mostrar su solidez como candidato para expresarse en este tipo de instancias y no recibió cuestionamientos inconvenientes o incómodos”, sostuvo Lucas Romero de Synopsis en un análisis para Infobae.De la misma forma, el titular de Opina Argentina, Facundo Nejamkis consideró que “Massa se mostró muy profesional, cumpliendo sus objetivos en el debate.”.A pesar de ser el candidato más votado en las PASO y que llega -de acuerdo a las encuestas- al 22 de octubre con mayor entusiasmo, Milei eligió no mostrar su lado efusivo y no “loco” de los candidatos, al optar por una imagen más conservadora y equilibrada.Si bien tuvo declaraciones controversiales respecto a la última dictadura cívico militar al señalar que "no fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753" Para Zuleta Puceiro, el libertario "arriesgaba mucho y algunos esperaban un loco Milei y no hubo un loco Milei. El candidato se calzó unos anteojos y leyó unos mensajes bastante convencionales”. En ese sentido, en díálogo con Infobae Romero consideró: “Los dos salieron airosos en función de cómo los presentaba la escena de cara a un posible balotaje entre ellos. Durante el debate no mencionó la palabra dolarización. Salió bien con lo de Luis Barrionuevo cuando dijo ‘voy a juntar mayorías porque quiero reformar la legislación laboral’, l que se suma a esta propuesta es liberal”. La candidata de JxC buscó diferenciarse de su contrincante libertario Javier Milei y remarcó que su coalición "es la única oposición garantiza el cambio", aunque se mostró particularmente frágil para exponer su programa económico, lo que motivó provocaciones de Massa y Milei, quienes la instaron a “detallar” sus planes.Durante el primer bloque temático sobre la economía, Bullrich polarizó con la propuesta de dolarizar de Milei y dijo que el país necesita "un plan serio, concreto y eficiente". Además, lo criticó por sus dichos de querer quemar el Banco Central: "De todos los países del mundo hay muy pocos que no tienen Banco Central: Kiribati, Tuvalu, todos paraísos fiscales. Eso significa que vamos a tener en Argentina un paraíso fiscal. Te prometieron la dolarización pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar".Pero al ser consultada por Massa sobre su programa económico, la ex ministra de Seguridad habló de "solidez fiscal" y dijo que el país "necesita terminar de emitir de una vez y para siempre".Para Romero, “Bullrich desaprovechó la oportunidad que tenía para poder mostrar solvencia, cuestionar y criticar a Massa con argumentos, con datos y con información.Los analistas consideraron que "Bullrich no estuvo en su mejor momento", este lunes por la mañana la candidata salió a excusarse y explicó que "estaba con una gripe muy fuerte" . Sin embargo, se mostró conforme con su desempeño y consideró: "Pudimos plantear por qué somos los únicos en condiciones de cambiar la Argentina".La candidata del Frente de Izquierda, si bien no entró en las primarias al tercio de posibles ganadores, no pasó desapercibida durante el debate. Sus comentarios sobre Milei, a quien describió como un "gatito mimoso del poder económico", destacaron su postura firme y crítica hacia el liberalismo económico. Además, defendió la Educación Sexual Integral (ESI) como una herramienta para identificar casos de abuso y promover la diversidad sexual.Para los expertos "lo hizo muy bien". Especifícamente Romero consideró: “Bregman fue lejos la mejor. En términos de expresar sus ideas, el lenguaje corporal, el sentido estratégico de sus intervenciones, manejo de la información.Si bien Schiaretti no tuvo un papel protagónico en el debate, el candidato cordobés apuntó a la destrucción económica de los dos últimos gobiernos y abogó por terminar con los privilegios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sus palabras resaltaron la importancia de mirar más allá de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en la política nacional.Los analistas consideraron que “Schiaretti hizo su juego, asentado sobre el valor de Córdoba, pero tal vez no hubo aprovechamiento para plantear una discusión sobre el liderazgo en el peronismo”. “El discurso estuvo concentrado en su experiencia cordobesa y surge el interrogante si es una alternativa eficaz, si la gente está esperando la elección presidencial para que le hablen del país o de lo que pasa en una provincia, porque está lleno de gobernadores exitosos que después no pueden gobernar la Argentina”, consideró puntualmente Nejamkis.