Milei sobre el debate: "Lo gané yo, estaban aterrados de lo que les podía pasar conmigo"

, que se realizó este domingo en Santiago del Estero al considerar que sus competidores Sergio Massa y Patricia Bullrich "estaban aterrados", ya que evitaron hablar en los cruces de la renuncia de Martín Insaurralde. Además señaló que la líder del PRO estuvo "muy floja".En diálogo con radio Continental, el economista libertario analizó:"Básicamente me bloquearon a mí" por la actitud de Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Patricia Bullrich, para Milei "los grandes problemas que enfrenta la sociedad tienen que ver con la economía",He visto una falta de sustancia enorme en el resto. Hay errores conceptuales muy fuertes", analizó.Luego, habló del escándalo del fin de semana, en el que se conocieron las fotos de Martín Insaurralde en un viaje en Marbella, a bordo de un yate de lujo, con la modelo Sofía Clerici. "El tema Insaurralde no lo pueden tocar mucho porque los roza a todos. Massa no puede decir nada. Además, el candidato de Bullrich a intendente en Lomas de Zamora trabajó durante 15 años junto a Insaurralde", apuntó y consideró:, dijo.Además, en declaraciones a C5N, Milei volvió a definirse como ganador y consideró a Patricia Bullrich como la perdedora. "Definitivamente lo gané yo, estuvo interesante acorde a las reglas que estos eventos tienen", consideró.Ante la pregunta de si hubo alguien que haya perdido Milei señaló que fue".Respecto a la candidata de JxC en los temas económicos consideró:que es la emisión futura que es inflación”.“Le dí una tercera oportunidad y la desaprovechó con una grosería”, dijo al señalar el cruce que protagonizó con la exministra de Seguridad de Macri durante el momento de preguntas cruzadas. “Miré Milei usted no me va a decir lo que yo tengo que decir”, le había dicho Bullrich tras lo que lo acusó de ser "amigo de una serie de mafias, como Barrionuevo, que hoy impiden que el país crezca".